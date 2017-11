Maruste: põhiseadus on tegelikule elule jalgu jäänud

Riigikaitse juhtimise kõrval on põhiseaduses palju teisigi asju, mis on aegunud ja tegelikule elule jalgu jäänud, leiab põhiseaduse asjatundjate kogu liige, endine riigikohtu esimees Rait Maruste

"Eesti tänane olukord on võrreldamatu erinev selle olukorraga, mis ta oli esimesel iseseisvusperioodil. Aga riigikaitse peatükk põhiseaduses on sealt enamvähem üks-üheselt üle võetud," rääkis Maruste ERR-i raadiouudistele.

Maruste kuulub põhiseaduse asjatundjate kogusse, mis viimasel kokkusaamisel arutas just riigikaitsega seotud küsimusi.

"Üks arutlusel olnud teema oli, et kas on tõesti õigustatud, et riigikaitse kõrgeimaks juhiks on president ainuisikuliselt, kes kuulutab välja mobilisatsiooni. See ei ole päris adekvaatne, sest riigi tegelik täitev-korraldav võim lasub hoopis valitsusel."

Täpsemalt puudub Maruste sõnul presidendil täitev-korraldav aparaat, kes langetaks ja teostaks vajalikud otsused.

"Olgu selleks siis vabariigi kaitse väljakuulutamine. Kas see saab olema vaid valitsuse pädevuses või peab kaasama ka riigikogu ja kui riigikogu siis millises koosseisus, kõik see tulebki läbi arutada," sõnas Maruste.

Endise riigikohtu esimehe sõnul ei ole põhiseaduse asjatundjate kogu võtnud endale pädevust ega ambitsiooni esitada oma ettepanekuid kui lõplikku tõde. Lõppkokkuvõttes sõltub see, kas ettepandud muudatused ka ellu rakendatakse ikkagi poliitikute otsustest.

"Aga ei ole mingit kahtlust, et põhiseadus vajab muutmist ja mitte ainult riigikaitse osas. Ka põhiseaduse üks autoritest Jüri Adams on meiega ühel meelel, et põhiseaduses on väga palju asju, mis on aegunud ja et tegelik elu käib teist pidi," sõnas Maruste.

Tema hinnangul ootab ettepanekuid ees pikk arutelude ja kooskõlastuste kadalipp, mis peab läbi käima ka kahe riigikogu koosseisu laudadelt.