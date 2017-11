USA eriesindaja Volker: Donbassis on kaks võimalust

"Venemaal on Donbassis kaks võimalust. Kui ta tahab luua külmutatud tüli nagu Abhaasias, Lõuna-Osseetias või Transnistrias, läheb see neile kalliks maksma. Kui nad aga tahavad, teevad nad seda vaatamata kuludele," edastas raadiojaam Ameerika Hääl Volkeri välisministeeriumi teabetunnis öeldut.

Teise võimalusena nimetas ta Vene väe väljaviimist Donetski ja Luganski oblasti üksikutest rajoonidest ja ÜRO rahuvalvajate paigutamist sinna.

"Teine võimalus on, et Venemaa viib oma väe välja ja soodustab ÜRO rahuvalvajate paigutamist sinna, mis toob kõigile rahu ja võimaldab jätkata Minski protsessiga. See on teine võimalus," ütles Volker.

Samas lükkas ta tagasi võimaluse, et Donbassi tüli jääb venima. "Rahvusvaheline kogukond ei taha veel üht Küprost... Ma ei tea, kui palju aastaid rahuvalvajad juba Küprosel on. Ma ei arva, et seda tahaks ka Ukraina. See tahab taastada võimu oma ala üle ja on seetõttu huvitatud Minski lepete täitmisest," sõnas ta.

Volker rõhutas, et Venemaa nõuab läbirääkimistel just nimelt Minski lepete poliitilise osa täitmist.

"Venemaa tahab näha Minski protsessis Ukraina poliitilisi samme. Näiteks tõsiasi, et Ukraina pikendas 6. oktoobril eriseisundi seadust, on poliitiline samm, mis näitab, et ta peab kinni eriseisundi kehtestamise lubadusest, kui see võimalikuks osutub. Huvitav, kas nad järgmisel kohtumisel veel millegagi välja tulevad, kuid see oli asi, mida nad tahtsid," rõhutas Volker.

Ta meenutas ka, et rahuvalvajate küsimuses tegi just USA Ukrainale ettepaneku mitte esitada oma vastuettepanekuid Vene algatusele.

"Mitu aastat tagasi tegi Ukraina ettepaneku saata Ida-Ukrainasse ÜRO rahuvalvajad. Sel ajal ei olnud Venemaa valmis seda võimalust arutama. Kui Venemaa tuli välja selles osas oma mõtetega, oli Ukraina valmis esitama oma ettepanekud... Sealtpeale on olnud mõningaid muutusi, asja arutati, USA kaasati otseläbirääkimistesse Venemaaga ja Venemaa esines algatusega, pakkudes midagi," ütles Volker.

Tema sõnul palus USA Ukrainal jätta võistlev otsuse-eelnõu esitamata, vaid selle asemel arutada põhimõttelist seisukohta, mida tõhusad rahuvalvajad tegema peavad, "vaadata, kas on võimalik jõuda mingile kokkuleppele, enne kui esitada võistlev otsuse-eelnõu." Ja nüüd arutatakse põhimõtteid, mis on tulevaseks ÜRO julgeolekunõukogu otsuseks vajalikud.