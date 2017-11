Endine julgeolekunõunik presidendi rolli pisendamist riigikaitses ei toeta

Maigre sõnul suudab Eesti-suguses väikeriigis just president riigikaitse kõrgeima juhina täita sümboolset ja tasakaalustavat erakondadeülese poliitika kujundaja rolli.

"See on äärmiselt tähtis roll eriti tänastes ohuolukordades, kus kiire eskalatsiooni korral on omane rõhutada otsustusprotsesside kiirust," teatas Maigre ERR-ile.

"Lisaks sellele täidab Vabariigi President tasakaalustaja rolli relvajõudude rahuaegse kasutamise otsutamisel. Kui tsiivilvõime abistavate relvajõudude liikmetel on vajadus kohaldada vahetut sundi, on vajalik presidendi nõusolek."

Maigre lias, et just presidendi juurde on nõuandva organina moodustatud riigikaitse nõukogu, mile eesmärk on luua arutelufoorum, kus riigikaitsepoliitika kujundamise pädevusega ametiisikud saaksid oma seisukohti väljendada ja ühtlustada.

Merle Maigre juhib NATO küberkaitsekoostöö keskust. Varem töötas ta julgeolekunõunikuna nii president Toomas hendrik Ilvese kui ka Kersti Kaljulaidi juures. Varem on ta töötanud kaitseministeeriumis, aga ka NATO peasekretäri poliitikaplaneerimise üksuses Brüsselis ning Kiievis NATO Ukraina esinduse asejuhina.