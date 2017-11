Kolmapäeva hommikul olid maanteed A-2 ja AP-7 mitmel pool Barcelonas või selle ümbruses suletud. Samuti oli suletud suure liiklustihedusega Ronda de Dalti ringtee, vahendas The Local.

Häireid oli veel mitmel teel teistes Kataloonia piirkondades.

Kataloonia transpordiameti andmetel mõjutas streik hommikul kella 10 ajal 66 teelõiku mitmel pool Barcelonast Tarragonani ja Lleidast Gironani.

Ka raudteeliiklus oli häiritud ning rongid seisid Barcelona ja mõne ümberkaudse linna vahel. Gironas tungis umbes 500 protestijat AVE kiirraudteejaama ja seisid rööbastel, hoides loosungeid, millega kutsuti üles poliitilisi vange vabastama. See raudteeliin ühendab Hispaaniat Prantsusmaaga.

Samuti mõjutas streik raudteeliine Barcelona ja Terrassa ning Sabadelli ja Girona vahel. Tarragonas tõkestasid protestijad ka ligipääsu sadamasse.

Päeva jooksul võivad streigiga ühineda mõned koolid, ka näiteks Catalunya Radio töötajad ütlesid, et osalevad streigis.

Streike ei toeta kaks Hispaania suurimat ametiühingut ning kuna riigis on ebaseaduslik poliitilistel põhjustel töökohast lahkuda, on ametlikult kutsunud Catalonia CSC ametiühing üles streikima töökohtade pärast, mida mõjutab ettevõtete otsus viia oma juriidilised peakontorid regioonist välja. Samas näitasid protestijate loosungid, et nad on tulnud välja enama kui töökohtade pärast.