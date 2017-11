Sõerd kiidab Riisalu tööjõumaksude ettepanekut

Peagi Tallinna linnavalitsuses ettevõtlusvaldkonna abilinnapeana tööd alustav Riisalu ütles teisipäeval ERR-ile antud intervjuus, et tema hinnangul tuleks Eestis viia tööjõumaksud tööandjalt töötajale.

Sõerdi sõnul on selline lähenemine väga õige, aga selle täiendusega, et mitte kogu maksukoormust viia töötajale, vaid jagada sotsiaalmaksu koormust tööandja ja töötaja vahel.

"Nii on see ka paljudes teistes riikides ja kui see muudatus ära teha, siis muutuvad ka Eesti ettevõtja maksukoormuse näitajad tööjõumaksude osas teiste riikidega paremini võrreldavaks," arvas Sõerd.

Sõerdi hinnangul saaks selle muudatuse tulemusel ka töötajale paremini mõistetavaks, kui suur kulu tööjõud ettevõtjale tegelikult on. Samuti, kui töötaja hakkab ise maksma osa sotsiaalmaksust, tekib tal enam õigustust nõuda riigilt paremaid sotsiaalteenuseid.

"Ma isegi imestan, et seni pole sellist maksumuudatuse eelnõud algatatud," ütles Sõerd veel.

Ta märkis, et algataks sellise eelnõu hea meelega ise, aga vajaks rahandusministeeriumi maksuekspertide abi.

"On vaja läbi analüüsida teiste riikide praktikad ja leida optimaalsed osakaalud, kuidas sotsiaalmaksu koormust ettevõtja ja töötaja vahel jagada. Muudatus eeldaks päris mitme maksuseaduse paragrahvi muutmist, aga midagi ülemäära keerukat see kaasa ei too. Muudatus ei tohiks kaasa tuua olukorda, kus töötaja palk selle muudatuse tagajärjel väheneks," kommenteeris kunagine rahandusminister Sõerd.

Ta viitas, et samasisulist ettepanekut on aastaid toetanud ka tööandjate keskliit ja nende hiljuti avaldatud sotsiaalmaksu reformi paketis on see sees.