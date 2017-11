Vajaliku hariduse või loata täitesüstide pakkujaid leidub ohtralt

Terviseameti kodulehe andmetel käsitletakse igasugust ainete manustamist läbi naha võimaliku ohuna inimese tervisele.

"Süstitavate ainete mõju sõltub inimese üldisest tervislikust seisundist. Terviseseisundi objektiivne hindamine ja täitesüstide teostamine eeldab meditsiinilist haridust," rõhutab amet.

Ilu- ja täitesüstide tegija peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust pakkuval ettevõttel peab olema terviseameti väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba anda eriarstiabi. Õde võib protseduure teha ainult tegevusloaga arsti otsuse alusel.

"Pealtnägija" tuvastas kokku paarkümmend ilusüstijat või firmat, keda terviseametis tervishoiuteenuse osutajana kirjas ei ole.

Üks sellistest ettevõtetest on A-Medicum International Cosmetic Center. Seal töötav Anžela Chesnikova on enda väitel õde. "Pealtnägija" tegi salongi kontrollkõne, kus küsis, kes neil täitesüste teeb. Vastuseks saadi, et Chesnikova ning seejuures nimetati teda arstiks. Tervishoiutöötajate registrist Chesnikovat ei leia.

"Riskide kujunemisel on olulisim just iluteenuse osutaja haridus ja väljaõpe."

Väljaande The Baltic Guide ilurubriigis on tänavu jaanuari algul ilmunud reklaamartikkel käigust International Cosmetic Centerisse, kus kirjeldatakse, kuidas Chesnikova lidokaiinigeeliga kliendi huuled tuimestab ja neile siis ilusüste teeb.

Krediidiinfo kohaselt on Chesnikova International Cosmetic Centeri ehk OÜ Cosmobeauty OÜ ainuomanik.

Liina Tiigi, keda võib pidada üsna tuntud tegijaks ning keda ka mitmetes foorumites soovitatakse, on registris pediaatrina ja pakub ilusüste endale kuuluva OÜ Esthetics alt. Ettevõttel puudub aga terviseameti tegevusluba.

Nõmme Õnne ilusalong reklaamib kodulehel samuti näo ja huulte täitesüste, ehkki terviseameti registrist salongi pidavat OÜ-d P&J Partners ei leia.

"Protseduure teostab meditsiinitöötaja," öeldakse kodulehel ning selles mõttes vastab see tõele, et salongis töötav Marge Sooväli on tervishoiutöötajate registri andmetel hariduselt ämmaemand.

Merkos Ilusalong Viljandis teatab oma kodulehel, et täitesüste teeb meditsiiniharidusega kosmeetik. Salongi helistades selgus, et süstide tegijaks on salongi omanik Merike Alonen.

"Meil teeb siin Merike. Ta omab meditsiinilist haridust. Ma ei oska öelda, kui kaua ta neid teinud on, aga tal ikka seda kogemust on - mitte paar aastat, kindlasti üle viie," vastati salongi üldtelefonilt ning täpsustavale küsimusele, kas tegu on salongi omanikuga, saadi jaatav vastus.

Merike Aloneni ei ole tervishoiutöötajate registris, nii nagu puudub tegevuslubade registrist ka tema firma.

Terviseamet paneb inimestele, kes soovivad lasta endale täitesüste teha, südamele, et nendega võivad kaasneda mitmed terviseriskid ja tüsistused ning riskide kujunemisel on olulisim just iluteenuse osutaja haridus ja väljaõpe.