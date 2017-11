Johannes Kert: riigikaitse kõrgeimaks juhiks peab jääma president

"Euroopa Liidu asjadega ja seda mitte vaid eesistumise perioodil vaid ka rutiinselt iganädalaselt Eestist eemal viibiv peaminister vajab oma asjadega hakkamasaamiseks asepeaministrit, kes hoiab "rida", sealhulgas riigikaitselist, peaministri äraolekul," lausus Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Kert.

Peaministri ülesannetena näeb Kert valitsuse ministeeriumite ja ametkondade vahelise koostöö organiseerimist ja tagamist, riigikaitse planeerimist, ülesannete normeerimist, ressursside optimaalset jaotamist tulenevalt eesmärkidest ja järelvalvet selle üle et kõik eelkirjeldatu toimiks.

"Peaministri tööorganiks, kes kõike eelkirjeldatut tema alluvuses käsitleb, oleks riigikantselei. Selleks, et peaminister saaks lõpuks hakata laiapindse riigikaitse küsimustega tegelemist on kõigepealt vaja muuta valitsuse seadust," selgitas Kert oma seisukohti.

Ta lisas, et pean väga oluliseks presidendi jätkamist põhiseadusliku riigikaitse kõrgema juhina. "Kui see roll presidendilt ära võtta siis satume vastuollu ühe demokraatliku riigi alusprintsiibi, see on võimude lahususe printsiibiga. Vajalike tasakaalude tähtsust saame tõestada meie enda ajalooga. Arvan küll et põhiseaduses kirjeldatud presidendi ülesannete üle võiks arutleda näit. riigikaitse nõukogu toimemehhanism," lausus Kert, kes juhtis Eesti kaitseväge aastatel 1996-2000.