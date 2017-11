Olümpia hotell, Lasnamäe tervisemaja ja Kadrioru noobel ärihoone – neil pealtnäha viisakatel aadressidel tegutsevad sisuliselt illegaalsed ilukliinikud, mille peremehed vilistavad kehtivatele nõuetele ja seavad ohtu kergeusklike klientide tervise, vahendas "Pealtnägija".

"Pealtnägija" toimetus hakkas seda äri jälgima aasta tagasi, kui tuli vihjeid ja kaebusi nii meditsiinitöötajatelt kui ka klientidelt. Eriline metsik lääs valitseb just ilusüstide nišis, mis on justkui kusagil ilukirurgia ja kosmeetika vahepeal. Nii tegutsevadki korralike arstide kõrval isehakanud süstijad.

"Tegemist on tervishoiuteenusega, seega saavad osutada neid ainult tervishoiutöötajad. Ilusüste kosmeetikud teha ei tohi," kinnitas terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna juhataja Pille Saar.

Dermatoveneroloogia arst-resident Bret Kaldvee märkis, et paljudel juhtudel puudub ilusüste tegevatel inimestel ka igasugune koolitus, kuidas neid teha, samuti puuduvad baasteadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast ja kõrvaltoimetest.

Ilu- ehk täitesüst on protseduur, kus aine süstimisega naha sisse silutakse kortse või suurendatakse huuli. Juba esimene otsing internetis näitab, et Eestis tegutseb mitukümmend pakkujat. "Pealtnägija" helistas salonge ja kliinikuid kliendina läbi ja uuris, kes süste teeb. Seejärel võrdles saatemeeskond tulemusi terviseameti registriga, kus peaks olema kirjas nii teenust pakkuv firma kui ka konkreetselt ilusüsti tegev spetsialist. Sama otsingu saab teha iga klient.

Kokku tuvastas "Pealtnägija" umbes 20 konkreetset ilusüstijat või nende firmat, kes pole kirjas tervishoiuteenuse osutajana. Paljudel on esmapilgul usaldust sisendavad, tihti ingliskeelsed nimed, aga nende tiiva all tegutseb täiesti meditsiinivõõraid kosmeetikuid, hoopis lemmikloomade raviga tegelev inimene ja mees, kes esitleb end üldse alusetult arstina.

Isehakanud täitesüstijad ei tegutse ainult pealinnas, vaid ka näiteks Viljandis.

Üha enam pöördudakse vigade kõrvaldamiseks arstide poole

"Väga lihtne on süstida seda kuskile naha all olevasse arterisse ja siis see täiteaine leiab tee endale kas silma, põhjustades inimeste pimedaks jäämise, või jõuab ta ajju välja, põhjustades insuldi. Väga ebasoodsate asjolude kokkulangemisel võib inimene ka ära surra, nii et mõelge nüüd. Ilusüsti peale inimene sureb är -, asi mida tegelikult üldse tegema ei pea," kommenteeris plastika- ja rekonstruktiivkirurg Olavi Vasar.

Ehkki mitu tohtrit räägivad väidetavalt Eestis ilusüsti järel pimedaks jäänud soome patsiendist, ei õnnestunud "Pealtnägijal" ei Eesti ega Soome võimude abiga kinnitada ega kummutada, et midagi nii drastilist tõesti juhtus. Seevastu sai "Pealtnägija" isikuandmeteta väljavõtte terviseametisse hiljuti laekunud kaebustest.

Arstid näevad enda sõnul üha rohkem rappa läinud ilusüstide tüsistustega patsiente. Doktorid Vasar ja Kaldvee kinnitavad, et nii nende kui ka teiste kolleegide juurde pöördub õnnetuid, kellele kahtlases kohas tehtud ilusüst põhjustas põletiku, valu, segavaid koekogumeid, naha kärbumist jne.

Kaldvee tõdes, et teatud juhtudel on pidanud ka kirurgiliselt sekkuma, kuid üle 90 protsendi kõrvaltoimetest on sellised, mida kirurgiliselt ei lahendata.

Ka koolitusel ei tohi registrisse kandmata inimene protseduure teha

Anonüümseks jäänud Maria rääkis "Pealtnägijale" oma loo. Ta osales 25. augustil ettevõtte Cutis Medical korraldatud ilusüstide koolitusel ja praktikal, mis maksis osalejale 350 eurot. Mariale tehti seal protseduur tasuta.

"Minu ees olid kosmeetikud ja arstid, kes tulid koolitusele ja nad tegid minust fotosid ja videoid. Enne kui Irina Bashura hakkas süstima, siis ta ei võtnud mul meiki maha ja ta ei küsinud mitte midagi minu tervise kohta," meenutas Maria.

Irina Bashura on ukrainlane, kes on firma Cutis Medical kodulehe andmetel Harkovi farmaatsiaülikooli 2014. aastal lõpetanud farmatseut-kosmetoloogina. Samal aastal alustas ta aga firma kodulehe andmetel tööd juba dermatoloogina ehk nahaarstina. Bashura teatas vahendaja abil, et tudeeris mitut ala korraga, üht kaugõppes.

Cutis Medicali juht ja üks omanik on Karina Vinštein selgitas, et firma müüb erinevaid esteetilise meditsiini tooteid nagu täiteained ja korraldab koolitusi, kus õpetavad kodulehe andmetel põhiliselt välismaalased.

"Kui need arstid tulevad Eestisse, siis nad jagavad oma kogemusi, näitavad oma tehnikaid. /.../ Kui nad korraldavad siin workshopid ja nad ei osuta teenust, vaid see on koolituse raames, siis nad ei pea olema registreeritud terviseameti registris," põhjendas Vinštein.

Terviseameti osakonnajuhataja Pille Saare sõnul ei tohi ka välismaalt tulnud inimene, kes pole terviseameti registris, Eestis mingil juhul teenust osutada.

"Ta võib küll koolitada, aga ta ei tohi teha mingeid invasiivseid protseduure ehk ta ei tohi süstida," kinnitas Saar. Tema kinnitusel on see ebaseaduslik, kui Irina Bashura koolituse raames inimesi süstib.

Koolitus toimus Pirita kortermajas asuvas Grand Beauty Clinicus. Kliinikul on küll olemas eriarstiabi osutamise luba, aga selle alusel ei tohi keegi teine, ei Cutis Medical ega veel vähem Ukraina gastrolöörid teha ilusüste.

Koolitaja on varemgi lubadeta tegutsenud

Maria jaoks võtsid asjad tõeliselt halva pöörde umbes kolm nädalat pärast koolitust.

"Kolme nädala pärast tekkisid vasakule poole suunurka tihedad valulikud lisamoodustised. Ja nendele kohtadele tekkis põletik, hiljem tekkisid granuloomid," kirjeldas Maria. "Turse oli naha sees ja mul oli isegi raske rääkida. See oli hästi valulik, palavik oli ka," lisas ta.

Granuloomid on armistatud sidekoerakkude üleliigne kasv.

Karina Vinšteini sõnul esineb komplikatsioone üliharva ja need võivad tulla iga spetsialisti töö tulemusel. "Probleem ei pruugi olla just sellest, et midagi oli koolitusel valesti. See võib olla ka mingisugune individuaalreaktsioon," kommenteeris ta.

Maria sõnul ütlesid arstid aga, et temal tekkinud reaktsioon ei ole normaalne ning tegemist on komplikatsioonidega. Kuna aga Eestis sellist täidet ei kasutata, siis ei tea arstid, kuidas Mariat aidata. Talle anti küll antibiootikume, mis võtsid turse ära, kuid granuloomid jäid alles.

Maria loodab, et hullem on siiski möödas ja aja jooksul täiteaine tema näos lahustub.

Siiski esita ta kaebuse terviseametile, kes alustas menetlust. Tausta kontrollides selgus, et koolituse pakkuja Karina Vinšteini ja ruume rentinud firma jaoks pole see esimene kord lubadeta talitada.

Vinštein sai oma eelmise firmaga terviseametilt märgukirja ja Grandbeauty OÜ hoiatuse.

"Kui on oht inimese tervisele, siis saab tegevuse peatada. Kui see oht on väga suur, saab kaasata politsei," märkis Pille Saar.

Ilusüste teeb veterinaari assistent

"Pealtnägija" kaasas osaluseksperimenti ERR-i portaali ajakirjaniku Kerttu Kaldoja, kes registreeris aja 24-aastase Georg Badasjani juurde ilusüstide tegemiseks.

Badasjan pakub vastuvõtte Tina tänaval asuvas Beauty Passion salongis. Terviseameti registris pole ei firma ega Badasjan. Veel enam – "Pealtnägija" luureandmete kohaselt töötab ta põhitööna veterinaari assistendina.

Badasjan selgitas Kaldojale protseduuri ning kinnitas, et ta ei lase oma klientidel süstidega hoogu minna. Vastates küsimusele, kui suur on tõenäosus, et kliendil võib midagi valesti minna, küsis Badasjan vastu, kas kliendil on lidokaiini allergia.

Arstide sõnul on allergia väga suur riskifaktor, mis võib kaasa tuua eluohtliku olukorra.

Kaldvee sõnul on esimene valik tugeva allergilise reaktsiooni puhul adrenaliin, kuid kosmeetikutel sellist ravimit ei ole, sest tegemist on retseptiravimiga. "Ja see ei ole ka selline preparaat, mida me läheme lihtsalt perearsti käest küsima," ütles Kaldvee.

Badasjan kinnitas, et tema üheksa kuu pikkuse süstijakarjääri jooksul pole kunagi midagi valesti läinud.

Kaldoja uuris Badasjani kvalifikatsiooni kohta siiski rohkem. "See ei ole mul põhitöökoht, see on lihtsalt mul nagu hobi. Muidu ma õppisin meditsiini ja töötasin inimestega, töötasin haiglas, kiirabides, aga nüüd ma töötan loomakliinikus. Ma ei ole arst, aga nagu õde," selgitas Badasjan ja kinnitas, et on meditsiiniõeks õppinud ja haiglas õena töötanud.

Ehkki Badasjan keelitas Kaldoja süstidega sedamaid alustama, lubas katsejänes järele mõelda.

Kui "Pealtnägija" end avalikustas, rääkis mees juba teist juttu. Badasjan ütles, et tal on erakorralise meditsiini tehniku haridus. Ta kinnitas siiski, et võib ilusüste teha. "Meil on selle aasta lõpuni lubatud teha," ütles ta.

Erakorralise meditsiini tehniku haridus pole piisav tervishoiutöötajate registrisse saamiseks. Samas on Badasjanil õigus, et kuni tänavu sügiseni vaatas terviseamet sisuliselt sellele läbi sõrmede ja andis puudulike paberitega tegelastele aega aasta lõpuni asi korda teha.

Oli see "Pealtnägija" surve või Euroopa standardite muutus, kuid oktoobris toimus terviseameti seisukohtades pööre karmimas suunas.

"Tegemist on tervishoiuteenusega. Tervishoiuteenuse osutamiseks on vaja tegevusluba. Kui inimene ei ole tervishoiutöötaja, registrisse kantud, siis tervishoiuteenust osutada ei tohi. See on väga selge," ütles Pille Saar.

Täitesüste teeb õde, kes esitleb end arstina

Badasjan ei soovinud juhtunut kaamera ees kommenteerida, vaid saatis "Pealtnägijale" enda diplomi täitesüstide koolituselt ja teatas, et edaspidi seda teenust ei paku.

Samas ta pole ainus, kes end võõraste sulgede ja kahtlaste diplomitega ehib. Lasnamäe tervisemajas tegutsevad tavalised perearstid, kauplus ja kohvik, aga ka ilukliinik Lux-Medicus, eesotsas Mikhail Kordasega, kes teeb ka isiklikult täitesüste.

Kordas esitleb end arstina ning poseerib veebis diplomitega täidetud seina ees. Lisaks on sotsiaalmeediakanalites temast ohtralt fotosid ja videoid.

Kontrollides selgus, et 34-aastane Kordas on tegelikult õde ja luksusliku nimega firmal pole terviseameti luba.

"Kui Mikhail Kordas on registreeritud õena, siis tegelikult peab ta leidma pädeva arsti, kes oskab neid ilusüste teha, võtma ambulatoorse eriarstiabi tegevusloa ja osutama siis seda teenust arsti vastutusel. Kindlasti ei ole lubatud tarbijate eksitamine, et öelda, et õde on arst," kommenteeris Pille Saar.

Lux-Medicus ja Mikhail Kordas paistavad silma intensiivse reklaamiga sotsiaalmeedias. Näiteks Instagramis lubavad nad: "Me teeme kõige parimad huuled Eestis". Facebookis kuulutavad nad, et veel viimased viis päeva saab teenust soodushinnaga ning saabunud on teatava täiteaine päevad, kus toode on superhinnaga. Lisaks pakutakse firma kodulehel teenuste ostmiseks isegi liisingut.

Libaarst Mikhail Kordase Instagramis on muu hulgas foto, kus ta on inimese näos nõela torganud läbi sünnimärgi. Professionaalsete arstide sõnul on see lubamatu.

"Ma toon näiteks jälle Ameerika Ühendriigid. Seal, kui sa teed meditsiini vallas seda, mida sa teha ei tohi, või sa tegeled meditsiiniga omamata meditsiiniharidust, järgneb sellele ikkagi minek sellisesse kohta, kus saab väga pikalt järele mõelda," kommenteeris Olavi Vasar.

Hoolimata lubadusest "Pealtnägija" Mikhail Kordase kommentaari lõpuks ei saagi.