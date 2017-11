Muudatusega soovib Komisjon luua endale rolli projektis, mille puhul on Brüssel leidnud, et see on EL-i energeetikapoliitika eesmärkidega vastuolus ehk ei aita kaasa EL-i energiasõltumatusele ja tarnijate mitmekesistamisele, vahendasid Yle ja EUobserver.

Vormiliselt ei olegi tegu ainult Nord Streami teemaga, vaid reeglite kehtestamisega kõikidele kolmandatest riikidest pärit gaasitorudele.

Komisjon ei püüa hetkel sammuga Nord Stream 2 projekti takistada, kuid oma negatiivset hoiakut ei varjata. Brüsseli hinnangul pole niivõrd võimsa teise gaasitoru ehitamiseks Läänemere alt Venemaalt Saksamaale vajadust, sest gaasitarneid on tõhustatud juba Poola ja Leedu vahel ning Soome ja Eesti vahele rajatava Balticconnectori abil. Samuti on olemas plaanid, kuidas juhtida maagaas Norras Taani kaudu Poola ja kuidas hoida töökorras ka gaasitorusid, mis kulgevad Venemaalt läbi Ukraina Euroopasse.

Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku, mida rakendataks nii praeguste kui ka tulevaste kolmandatest riikidest gaasi tarnivate torude suhtes. Ettepaneku mõte seisneb ka selles, et näiteks Nord Streami puhul peab EL-i seadustest lähtuma kogu projekti raames.

Euroopa on importgaasist sõltuv ning seetõttu peab gaasitorude kasutamine olema Komisjoni hinnangul võimalikult läbipaistev ja konkurentsireeglitele vastav. Seadusemuudatuse eesmärgiks on seega ka see, et kõiki tarnijaid koheldaks Euroopa turul võrdselt.

EL soovib endiselt liikmesriikide nimel läbi rääkida

Komisjon on taotlenud liikmesriikidelt ka mandaati, et ta saaks Nord Streami projekti meeskonnaga gaasitoru teemal otsekõnelusi pidada.

Ainult ühe gaasitoru puhul esitatud taotlus aga tõi kaasa juriidilised küsimused, mida nüüd soovitaksegi lahendada kogu direktiivi muutes.

"Ettepanek puudutab meie andmetel samade põhimõtete rakendamist kõikide EL-i varustavaid gaasitorusid ja seetõttu võib oletada, et see tekitab EL-i riikide vahel vähem erimeelsusi," prognoosis Soome majandus- ja tööministeeriumi energiaosakonna juht Riku Huttunen.

Samas teatas Komisjon kolmapäeval, et ta taotleb endiselt ka mandaati pidada otsekõnelusi Venemaa ja Nord Streamiga.