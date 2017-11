Tänaseks on ID-kaardi sertifikaate uuendanud üle 166 000 inimese. Suuremal osal ei ole kaardi kasutamisel tõrkeid tekkinud, ent mõnel juhul on jäänud arvuti ajakohastamata ning vananenud operatsioonisüsteemid on takistanud ID-kaardi kasutamist või on kaardi lukustanud. Selliseid lukustatud kaarte on teadaolevalt 30 ringis.

Kaardi taasavamiseks tuleb pöörduda lähimasse politsei- ja piirivalveameti teenindusse.

„Aktiivne arvutikasutaja peaks ajakohastama oma arvuti operatsioonisüsteemi (Windows, Apple OSX, Linux) regulaarselt ning jälgima ka seda, mida tootja ise soovitab,“ selgitas RIA eID ekspert-nõunik Mark Erlich.