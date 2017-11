Teheran: Saudi Araabia sekkumine Liibanoni on pretsedenditu

Rouhani pidas teisipäeval telefonikõne Liibanoni presidendiga ning väljendas Liibanonile Iraani toetust.

Ar-Riyadi toetatav Liibanoni peaminister Saad Hariri teatas laupäeval Saudi Araabia pealinnast üllatuslikult, et astub tagasi. Telepildis edastatud avalduses tõi Hariri esile Iraani toetusega Liibanoni šiialiikumise Hizbollah "haarde" Liibanoni üle ning lisas, et kardab oma elu pärast.

Hizbollah' juhi Hassan Nasrallah' hinnangul astus Hariri tagasi Saudi Araabia "survel".

"Miks te sekkute Liibanoni siseasjadesse ja valitsemisse," ütles Rouhani, pöördudes avalduses Saudi Araabia poole. "See on ajaloos pretsedenditu sündmus," lisas ta.

Iraani ametnikud on nimetanud tagasiastumist USA, Iisraeli ja Saudi Araabia vandenõuks, mille eesmärgiks on võimendada pingeid Liibanonis ja terves Lähis-Idas.

"Teete vea, kui arvate, et Iraan pole teie (Saudi Araabia) sõber ning USA ja Iisrael on," ütles Rouhani uudisteagentuuri ISNA vahendusel. "See on strateegiline valearvestus," lisas ta.

Lähis-Ida suurjõudude Saudi Araabia ja Iraani vastasseis on taas hoogu kogunud. Riigid toetavad erinevaid leere Jeemeni ja Süüria kodusõdades.

Liibanoni president Michel Aoun peaministri tagasiastumisavaldust ei rahulda, kuni ta pole temaga enne kohtunud, ütles riigipea avalduses.

Saudi Araabia süüdistas teisipäeval Liibanoni valitsust, kus on ülekaalus šiiaäärmuslik Hizbollah, sõja kuulutamises kuningriigile toetuse tõttu Jeemeni huthi mässulistele.

Saudi Pärsia lahe asjade minister Thamer al-Sabhan ütles, et olukord on "väga habras ja murettekitav" ning Saudi kannatus Hizbollah´ suhtes on "otsakorral".

Liibanoni presidendi Aouni sõnul on riik "keerulises" olukorras, kuid rahu on püsinud, hoolimata mõnest väga nõrgast pingeid luua soovivast poolest.

Washington kinnitas teisipäeval pärast valitsusjuhi tagasiastumist toetust Liibanoni valitsusele. Ühendriigid on määratlenud Hizbollah' terrorirühmituseks ning kehtestas sellele hiljuti uued sanktsioonid.

Liibanoni president pole peaministriga pärast selle suundumist Saudi Araabiasse eelmisel reedel ühenduses olnud, sõnas presidendi administratsiooni allikas.