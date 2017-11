Briti uus kaitseminister rõhutas NATO idatiiva kohase kaitsmise vajadust

"Mul on privileeg olla täna siin oma esimesel NATO kaitseministrite kohtumisel. Me kasutame võimalust, et rõhutada meie jätkuvat pühendumust NATO-le," ütles Williamson Brüsselis NATO peakorterisse kahepäevasele kaitseministrite kohtumisele saabudes.

"Täna hommikul kohtusin Rumeenia ametivennaga, et rääkida meie kuninglike õhujõudude hävitajate Typhoon Rumeeniasse saatmisest järgmisel aastal ja meie vägede jätkuvast tegutsemisest Eestis, et tagada meie idatiiva kohane kaitse Venemaa eest. Meie liitlased teadku, et meie pühendumine on tõeline ja me oleme nendega," sõnas ta.

Eelmisel nädalal Briti kaitseministriks saanud Williamsoni sõnul on Suurbritannia pühendumine Euroopa kaitsele kindel.

Suurbritannia on umbes 800 sõduriga Eestis asuva NATO pataljoni lahingugrupi juhtriik.