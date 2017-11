Analüütik: Trump on tekitanud kaost, mida paljude valijate arvates vaja oli

Techau ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et paljudele Trumpi toetajatele meeldib aastaga tehtu.

"Ta on muutnud USA poliitilise maastiku psühholoogiat nagu ta lubas oma kampaanias. Mitte ilmtingimata paremuse poole, kuid paljudele Trumpi toetajatele meeldib senitehtu, sest ta on tekitanud kaost, mida paljud hääletajad arvasid vaja olevat, ning raputanud masinavärki," rääkis American Academy in Berlin Holbrooke'i Foorumi direktor.

Rahvusvahelistes suhetes on Trump teinud paar põhimõtteliselt muudatust.

"Esiteks, ta on külmutanud rahvusvahelise kaubanduse. Vabakaubanduslepped on laualt maas. See on päris suur löök üleatlandilisele kaubandusele, sest lepe EL-iga oli viimane suur projekt, mis oleks globaalsel tasandil oluliselt muutnud. See on halb," selgitas Techau.

"Teiseks, ta on tekitanud suure ebakindluse USA usaldusväärsuses välispoliitika partnerina. Eurooplased pole kindlad, kas nad saavad uskuda julgeolekutagatisi," lisas ta.

Seda, et kongress Trumpi tagandamise algataks, Techau ei usu.

"Tagandamine on väga raske protseduur isegi kui kongressis on presidendi vastased enamuses. Praegu on kongressis presidenti pooldavad jõud ja sellistes tingimustes on tagandamine peaaegu võimatu," kommenteeris ta.