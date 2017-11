Ränioru podisev innovatsioonikatel kubiseb suures osas jäljendajatest ja kopeerijatest, kelle ainsaks eesmärgiks näib olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine. Nii pole ehk ime, et mõned Ränioru geeniused on otsustanud vastureaktsioonina pöörata tähelepanu märksa argisematele probleemidele, näiteks ideaalse leivaretsepti leidmisele, märgib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Igal aastal jõuab psühhiaatrite juurde pisut enam inimesi. See on hea, sest üha enam muresid saab lahendatud, teadvus probleemidest tõuseb. Paraku on psühhiaatrid ülekoormatud, ennetustöö aga pole veel süsteemseks muutunud.

Astronoomid teatasid oktoobri lõpus, et tabasid Päikesesüsteemist läbi vuhisemas teisest planeedisüsteemist pärit taevakeha. A/2017 U1'te ehk 1I/ʻOumuamua't esimesena silmanud Hawaii ülikooli astronoom Robert Weryk ütles Novaatorile, et objekti harukordsus sai selgeks juba kolme vaatlusöö jooksul.

Kaugseire abil on võimalik vaadata, kuidas kasvab vili, kus on õlireostus, kus liiguvad laevad või ületavad piiri paadipõgenikud. Samuti võiks väga täpse ülevaate anda Eestis kasvava metsa hulgast mõne tunni taguse seisuga – nii lubas maailma suurim kosmosetööstuse idufirma Planet ERR Novaatorile.

Õpetajate miinimumpalk tõuseb jaanuarist praegusega võrreldes sada eurot 1150 euroni kuus. Koos lisatasudega küündib õpetajate keskmine palk sellega umbes 1400 euroni. Samas on paljudes väiksemates omavalitsuses endiselt probleem selles, et õpetajatel ei ole võimalik töötada täiskoormusel.

Hispaania keskvõim saatis oktoobris laiali Kataloonia regiooni valitsuse pärast ühepoolset iseseisvuse väljakuulutamist. Kohus on võtnud Kataloonia endised liidrid vahi alla ning selle vastu on peetud meeleavaldusi.

Ta palus andestust ka selle eest, kui keegi eelmisel kuul toimunud keelatud referendumi ajal kannatada said, kuid kinnitas, et mingit ebaproportsionaalse jõu kasutamist ei olnud.

"Me tunnistame, et poliitiline olukord nõuab tähelepanu, kuid igal juhul peavad otsuse tegema kõik hispaanlased," lisas Dastis.

"Me oleme loonud parlamendis komisjoni, kes uurib võimalusi põhiseaduse muutmiseks, et tegeleda paremini osade Kataloonia inimeste soovidega," rääkis ta.

