Eksporditurge otsivad piimatootjad suudaksid mahtu tublisti kasvatada

Eesti piimatootjad toodavad ligi poole rohkem, kui Eesti tarbija suudab ära tarbida. Sellest tulenevalt otsivad tootjad aktiivselt uusi eksporditurge. Seda enam, et piimasektoril on valmisolek toota praegusest veel kolmandiku võrra rohkem.

Pärast Venemaa turu pea nulli kukkumist on piimatootjad uusi turge aktiivselt otsinud, sest praegu toodetakse Eestis ligi kaks korda rohkem piima, kui eestlased ära tarbida jõuavad.

"See Vene embargo nüüd sunnib meid otsima uusi turge ja loomulikult paneb ka meile tuhka pähe raputama, et neid uusi turge oleks võinud juba ammu avada," tõdes E-Piima juhatuse liige Jaanus Murakas "Aktuaalsele kaamerale".

Muraka sõnul on nii uute turgude avamised kui ka riikidevahelised kokkulepped aeganõudvad.

Väljaspool Euroopa liitu eksporditakse Eestist piimatoodangut rohkem kui neljakümnesse riiki.

"Päris suure osa ekspordist moodustab juust. Kõige suurema osaga on toorpiim, järgneb juust. Nende vahe on vast paar-kolm protsenti, enam-vähem samas suurusjärgus. Ülejäänud tooted on peamiselt tarbijatooted - jogurtid, kohupiimakreemid. On ka vadakutooteid, mida me ekspordime, need on siis eelkõige erinevad pulbrid, mida valmistatakse vadakust, ja kuna vadak on juustutootmise kaastoode, siis seda me väärindame kohapeal päris kõrgelt juba," kirjeldas põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron Eesti piimatoodete eksporti.

2016. aastal toodeti Eestis üle 780 000 tonni piima. Jaanus Murakas ütles, et piimasektor on valmis oma toodangut kolmandiku võrra suurendama. E-Piim on edukas olnud Aasia turgudel, kus Muraka sõnul toetab müüki Põhjamaa kuvand.

"Kui me vanasti tõime Vene eeliseks selle, et Vene turg oli nõus maksma Eesti juustu eest rohkem raha kui Saksa juustu eest, siis nüüd me näeme ka teatud Aasia turgudel ja Jaapanis, et see Põhjamaa puhtus ja Põhjamaa kultuur /---/ aitab meil kõvasti müüa," tõdes Murakas.

Muraka sõnul mõistetakse Aasias Põhjamaa kuvandina looduse puhtust, põhjamaist disaini ja rahulikku käitumist. Need kõik käivad kaasas ka Eesti piimatoodete ekspordiga.