Kolmandik eestlasi ei tea, kes nende pärijad on

Nii on testament tehtud vaid 15 protsendil inimestest ning lisaks viis protsenti vastanutest kavatseb seda teha.

Kolmandik ei tea, kes on nende pärijad või pole selle peale mõelnud.

17 protsenti inimestest aga ei ole teadlikud sellest, et koos varadega lähevad pärijatele edasi ka nende varalised kohustused.

"Pigem ongi probleemiks see, et ei mõelda kohustuste poole peale. Pärimisest rääkides arvatakse, et ma pärandan edasi oma korteri või auto, aga ei mõelda sellele, et seal taga on ka kohustused. Eesti elanike laenude maht on üsna suur - kõik need kodulaenud - ja kindlasti tasuks sellele mõelda," ütles Swedbanki

rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets.