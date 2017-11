Linnamuuseum pühendas loengutesarja kummitustele

On arvatud, et Tallinna vanalinnas on kummitusi rohkemgi kui Tallinna linnas elanikke. Aastasadade jooksul on räägitud küll kurbadest läbi seinte hõljuvatest piigadest, küll jubeda välimusega kurjadest rüütlitest ja ka tantsivatest munkadest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige kuulsamad kummitused tegutsevad Taani kuninga aia ümbruse tornides. Seal on kolmele Lühikese Jala tornis kummitavale mungale isegi ausambad pandud.

"Ühel ööl keegi kodanik Miller näinud siin elades nelja munka tantsimas. Nii et meil on isegi hästi läinud, et siin vaid kolm on," rääkis ajaloolane Tõnu Pedaru.

Tema enda kabinet on Neitsitornis. "Kuulnud olen, jah, igasuguseid asju, aga ma üldiselt arvan, et kõik on seotud akustikaseiklustega, mis siin vanades ehitistes on," arvas Pedaru.