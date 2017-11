Video: "Ringvaade" tutvus laiendatud Tapa kaitseväelinnakuga

Vaata Hermaküla ringkäiku kaitseväelinnakus artiklile lisatud videost.

Tapa kaitseväelinnaku laiendus on viimase aastakümne üks suuremaid ja komplekssemaid kaitseotstarbelisi ehitusi Eestis.

Valminud ehitiste hulka kuuluvad 20 hoonet ja rajatist, sealhulgas kolm kasarmut, toitlustuskompleks, hooldus- ja õppehallid ning teenindavad hooned - kokku ligi 38 000 ruutmeetrit pinda.

Uued kasarmud on Euroopa moodsaimad, mis on projekteeritud arvestades tänapäevaseid nõudmisi väljaõppele ja sõdurite vajadustele. Igas kasarmus on 300 majutuskohta ja 30 töökohta. Ühte hoonesse on koondatud ühe allüksuse elu- ja õpperuumid, varustus ja hooldusruumid.

5500 ruutmeetri suurune toitlustuskompleks on üks suuremaid Baltimaades ning on suuteline päevas toitlustama 3200 inimest, neist 2400 kohapeal ning 800 väliõppustel.