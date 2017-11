Liitlasjõudude liikumine takerdub sageli taristupuuduste või bürokraatia taha

Baltikumi saabunud NATO väeosadega konkreetselt probleeme ei olnud, aga üldiselt takerdub liitlasjõudude liikumine sageli infrastruktuuri puuduste või bürokraatia taha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseminister Jüri Luige sõnul ei muutu nn sõjaline Schengen kunagi sama vabaks kui kodanike Schengen, kuid asjaajamist tuleks oluliselt lihtsustada.

Siin võib olla abi koostööst Euroopa Liiduga.

"Plaan on ikkagi see süsteem ühtlustada ja Euroopa Liit on võib-olla just selline organisatsioon, kes on suuteline tegelema selliste ametkondlike probleemidega ja ühtlustama selle protseduuri. Kujutame ette, et väed hakkavad Saksamaalt tulema, et nad siis võimalikult kiiresti ja ilma eriliste viivitusteta jõuaksid Eestisse, aga see probleem ei ole praegu veel kaugeltki lahendatud," selgitas Luik.