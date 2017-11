Ekspert: direktiivi muutmine sunnib Berliini võtma seisukohta Nord Stream 2 suhtes

Euroopa Komisjon tahab muuta gaasidirektiivi, et sundida Gazpromi läbi rääkima Nord Stream 2 kasutamise tingimustes Euroopa Liidu reeglite alusel. Kui liikmesriigid muudatust toetavad, peaks seni poliitilisest vastutusest kõrvale hoidunud Berliin otsutama, kas taotleb Nord Streamile erandit, et Euroopa Liidu energeetikareeglitest mööda minna.

Mitmed õiguseksperdid on märkinud, et Euroopa Liidu tänased energeetikareeglid lubaks Gazpromil Vene-Saksa gaasitoru laiendust, Nord Stream 2 kasutada õiguslikus vaakumis või Venemaa seaduste järgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et Nord Stream 2 oleks vastavuses Euroopa Liidu energeetikaseadustega, tuli komisjon kolmapäeval välja gaasidirektiivi muutmisettepanekuga, mis peaks, vähemalt komisjoni arvates, allutama Gazpromi Euroopa Liidu õigusele.

"Me tahame olla kindlad, et nii tähtis projekt ei sünniks õiguslikus vaakumis või üksnes Venemaa seaduste järgi. See muudatusettepanek täiustab ja täpsustab olemasolevat direktiivi selliselt, et see kehtib võrdselt kõigile olemasolevatele ja tulevastele gaasitorudele Euroopa Liidu jurisdiktsioonis," selgitas Euroopa Komisjoni energialiidu asepresident Maroš Šefčovič.

Energeetikaekspert Christian Egenhoferi sõnul on direktiivi muudatusettepanekusse sissekirjutatud palju tingimisruumi. Kui komisjoni ettepanek läbi läheb, jääb Berliinile endiselt õigus paluda Nord Stream 2-le erandit. See aga tähendaks, et seni poliitilisest vastutusest kõrvale hoidnud Angela Merkel peab vastuolulise gaasitoru osas viimaks võtma seisukoha.

"Siiani on Saksa valitsus öelnud, et see on äriprojekt ja meil pole selle osas midagi öelda, aga nüüd peavad nad andma sellele erandi ja see tähendab, et nad peavad oma kaarte näitama ja ütlema, kas see meeldib neile või mitte. Ja see muudab arutelu," rääkis Egenhofer.

"See tähendab ka seda, et Saksa valitsus peab kulutama poliitilist kapitali, kui nad tahavad selle erandi anda," lisas ta.

Eesti alalise esinduse asejuht Brüsselis Clyde Kull ütles, et Euroopa Liidu nõukogu eesistujana on Eesti valmis direktiivi muutmisega edasi liikuma, kui esialgne analüüs tehtud.

Kull märkis, et isegi kui Berliin peaks Nord Stream 2-le tulevikus erandi tegema, peab see olema põhjendatud ja komisjonil on võimalus reeglitest möödaminek vaidlustada.

"Liikmesriigil õigus erandi andmiseks on, aga see peab olema motiveeritud. Neid motiive ja eesmärke komisjon analüüsib. Kui need ei vasta eesmärkidele, mis kirjas on, siis komisjonil on õigus võtta ette menetlus ja see ära muuta," selgitas Kull.