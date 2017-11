Ränioru podisev innovatsioonikatel kubiseb suures osas jäljendajatest ja kopeerijatest, kelle ainsaks eesmärgiks näib olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine. Nii pole ehk ime, et mõned Ränioru geeniused on otsustanud vastureaktsioonina pöörata tähelepanu märksa argisematele probleemidele, näiteks ideaalse leivaretsepti leidmisele, märgib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Igal aastal jõuab psühhiaatrite juurde pisut enam inimesi. See on hea, sest üha enam muresid saab lahendatud, teadvus probleemidest tõuseb. Paraku on psühhiaatrid ülekoormatud, ennetustöö aga pole veel süsteemseks muutunud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) , kelle ettepanekul põhiseaduse asjatundjate kogu riigikaitse kõrgeima juhi positsiooni aruteluks kokku tuli, väidab, et ettepanek anda see positsioon peaministrile, pärineb veel president Lennart Merilt.

"Ma mäletan seda, et Lennart Meri kunagi pakkus ise selle mõtte välja, kasutades lausa kujundit, et käsuliin ei tohi olla veniv."

Ta rõhutas, et ka riigikaitse seadus sätestab, et sõjaseisukorra lahendamist juhib Eestis peaminister.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) , kelle ettepanekul põhiseaduse asjatundjate kogu riigikaitse kõrgeima juhi positsiooni aruteluks kokku tuli, väidab, et ettepanek anda see positsioon peaministrile, pärineb veel president Lennart Merilt.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel