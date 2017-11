Juba sajandivahetuse alguses kutsus sotsiaalministeerium vaimse tervise teemade strateegia loomiseks ühise laua taha nii psühholoogid, psühhiaatrid kui ka vaimulikud, et sõnastada valdkonna terminid, suunad ja riikliku tegevusplaani, meenutas saates Tallinna lastehaigla vaimse tervise keskuse juht Anne Kleinberg pärast seda kui stuudios tõstatus teema ühiskonna teadlikkusest ja positiivse vaimse tervise mõistmisest.

"Sütt tuleb pidevalt hõõgumas hoida," viitas Kleinberg sellele, et pärast ministeeriumis kohtumist ei ole ka 15 aastat hiljem märgata, et riik teemaga süsteemselt tegeleks. "Vaatan siin poliitikute poole," lisas ta.

Ka mõttekoda Praxise analüütik Laura Aaben märkis, et viimase 15 aasta jooksul ei ole riigi tervisepoliitika prioriteetide seas olnud vaimse tervise teema.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt (SDE) selgitas, et selles teemas on märgata probleemseid kohti mitmes nurgas: spetsialiste on vähe, koolipsühholooge on puudu, süsteemis on raha vähe ja arste ohustab läbipõlemine.

"Süsteemis on vaja muudatust," sõnas ta ja märkis, et näeb lahendusena haigekassa rahastusmudeli muutust, sest nii nagu kümme aastat tagasi ennustati, ei suuda sotsiaalmaksul baseeruv haigekassa rahastamine tervishoisüsteemi kasvavaid kulusid ülal pidada.

Perearst Le Vallikivi aga viitas, et probleemi tuum on väärtustamises. "Õige meditsiin paistab olevat see, kus on veri, sireenid, masinad, mis teevad piip ja tuut. Vaimse tervise probleemid on justkui need, mis on kinnistes asutustes. Neil inimestel pole häält," kirjeldas ta.

"Vaimse tervise keskuste teema - see on ju projekti põhine! Kui Norra rahad otsa saavad, mis siis saab?" küsis ta.

Anne Kleinberg, kelle juhitav laste vaimse tervise kliinik sai rajatud projektipõhiselt, kuid võeti haigekassa rahastada, märkis, et riikliku rahastuse saamine oli juhus ning hea õnn. "Kui head süsteemi pole, kas me üldse peaks probleemiga tegelema?" küsis ta ja kritiseeris ka süsteemitut juhtimist.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse nõustus, et süsteemi tuleb muuta, vastavalt pidevalt selguvatele uute vajadustele. "Aga mis on ühiskondlik tellimus?" küsis ta.

Perearst Karmen Joller märkis seepeale: "Ma ei saanud teie jutust midagi aru. Tahan konkreetselt teada, mis muutub." Ta tõi näite: "Minu vastuvõtul oli eile kuus inimest, kellest neli vajas psühhoteraapiat. Saan seda anda inimestele kaheks või kolmeks korraks, rohkemaks raha ei ole." Küsimusele, kas psühhiaatrite hinnangul on see raviks piisav, raputasid arstid stuudios pead.

"Ma ei taha kuulda, et ressurssi on vähe, tahan kuulda, mida reaalselt tehakse, et olukord paraneks," sõnas Joller.

Kuuse selgitas ka, et 2014. aastal tegi ministeerium erihoolekande arengukava ning selle põhjal tehtud ennustustest selgus, et vajaminevaks abiks on vaja ravikindlustusse paigutada enam kui kaks korda rohkem raha. Ta nentis, et kolme aasta jooksul ei ole läinud nii hästi, et kõigisse puudujäävatesse kohtadesse investeerida, kuid on leitud ka muid võimalusi.

"Doktorid ei taha raha, tahame seda, et meil oleks plaan ja strateegia," rõhutas perearst Le Vallikivi veelkord süsteemitust.

Otseblogi saates kõlanud mõtetest:

Räägi kaasa Twitteris kasutades teemaviidet #suudpuhtaks või avalda mõtteid siinsamas artikli kommentaariumis:

#Suudpuhtaks Tweets