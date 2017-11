Vaimse tervise murede näiteid elust: millal aitab politsei, millal KOV?

Ränioru podisev innovatsioonikatel kubiseb suures osas jäljendajatest ja kopeerijatest, kelle ainsaks eesmärgiks näib olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine. Nii pole ehk ime, et mõned Ränioru geeniused on otsustanud vastureaktsioonina pöörata tähelepanu märksa argisematele probleemidele, näiteks ideaalse leivaretsepti leidmisele, märgib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Igal aastal jõuab psühhiaatrite juurde pisut enam inimesi. See on hea, sest üha enam muresid saab lahendatud, teadvus probleemidest tõuseb. Paraku on psühhiaatrid ülekoormatud, ennetustöö aga pole veel süsteemseks muutunud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) , kelle ettepanekul põhiseaduse asjatundjate kogu riigikaitse kõrgeima juhi positsiooni aruteluks kokku tuli, väidab, et ettepanek anda see positsioon peaministrile, pärineb veel president Lennart Merilt.

Mida plaanib sotsiaalministeerium ette võtta, et riik vaimse tervise teemaga süsteemsemalt tegeleks ja et kõik tema patsiendid saaksid vajalikku ravi võimalikult kiiresti, küsis perearst Karmen Joller sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuselt, kelle vastus pani osa stuudiopublikust pead vangutama.

Kuigi PPA esindajad kinnitasid, et näiteks varjupaika transportimist paluvale naisele ära ei öelda, nentisid nad, et pidevate psühholoogiliste probleemide lahenduses politsei osaleda ei saa.

Saates "Suud puhtaks" vaadeldi kaht keerulist juhtumit, milles ei ole toimunud rünnakut, kuid on oht selleks. Inimesed, kes oma probleemide kirjeldused saate toimetusele saatsid, märkisid, et politseist nad abi ei saanud.

Politsei saab iga päev väljakutseid, mis kirjeldavad võimalikku koduvägivalda, ja kinnitab, et võimalusel aidatakse alati. Sageli oleks õigem pöörduda hoopis kohaliku omavalitsuse poole ning taolist abi võivad 112 numbrile helistajad kuulda. Millised on juhtumid, mil aitab politsei, millal muud organisatsioonid?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel