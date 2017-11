NATO liikmed toetasid kahe uue peakorteri loomist, et Euroopat oleks parem kaitsta kui Venemaaga peaks konflikt tekkima.

See on mitme aastakümne jooksul suurim NATO tegevuse laiendamine. Otsustati tugevdada ka küberkaitset, vahendasid ERR-i teleuudised.

NATO kaitseministrid soovivad tugevdada heidutust ning leppisid kokku Atlandi ja lisaks logistilise juhatuse loomises, et kiiremini Euroopas tekkivatele ohtudele reageerida.

Ministrid nentisid, et Venemaa aktiivsus Arktikas ja Põhja-Atlandil on suurenenud ning laevateid tuleb allveelaevade eest kaitsta, et USA saaks vajadusel Euroopale lisatuge pakkuda.

"Leppisime kokku NATO uue juhtimisstruktuuri põhijoontes, millest edaspidises töös lähtuda. Toon välja mõned tähtsamad koostisosad: Atlandi väejuhatus, et tagada Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel vaba ja toimiv mereühendus. See on meie Atlandi-ülese liidu jaoks elutähtis; ning uus juhatus sõjajõudude liigutamiseks Euroopas, mis ühtlasi tugevdab logistilist võimekust NATO juhtimisstruktuuris," tutvustas NATO peasekretär Jens Stoltenberg.