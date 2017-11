Ränioru podisev innovatsioonikatel kubiseb suures osas jäljendajatest ja kopeerijatest, kelle ainsaks eesmärgiks näib olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine. Nii pole ehk ime, et mõned Ränioru geeniused on otsustanud vastureaktsioonina pöörata tähelepanu märksa argisematele probleemidele, näiteks ideaalse leivaretsepti leidmisele, märgib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) , kelle ettepanekul põhiseaduse asjatundjate kogu riigikaitse kõrgeima juhi positsiooni aruteluks kokku tuli, väidab, et ettepanek anda see positsioon peaministrile, pärineb veel president Lennart Merilt.

Euroopa Komisjon tahab muuta gaasidirektiivi, et sundida Gazpromi läbi rääkima Nord Stream 2 kasutamise tingimustes Euroopa Liidu reeglite alusel. Kui liikmesriigid muudatust toetavad, peaks seni poliitilisest vastutusest kõrvale hoidunud Berliin otsutama, kas taotleb Nord Streamile erandit, et Euroopa Liidu energeetikareeglitest mööda minna.

Kuigi ühest küljest võib Rooda pidev GRU tausta kohta luiskamine tunduda halenaljakas, võib teda käsitleda ka inimesena, kes on olnud väidetavalt seotud KGBga ja nüüd uuesti üles leitud, et rakendada ta idanaabri propagandavankri ette.

Ei ole teada, mis ajast Rooda end GRU ohvitseriks tituleerima hakkas, kuid esimene kirjalik märge sellest pärineb 2004. aastast, kui Rooda võttis koos oma elukaaslasega Viljandi ajalehes Sakala sõna paisjärve rajamise vastu ja tituleeris seal end endiseks sõjaväeluurajaks. Ent inimesed, kes on Roodaga elu jooksul kokku puutunud, nimetavad teda krooniliseks valetajaks. Tal on üsna palju teadmisi ja ta tunneb militaarteemade vastu suurt huvi. Sellele lisandub oskus kiiresti reageerida ning käigu pealt lugusid välja mõelda ja omavahel seostada.

Ometi on kõik need üksikasjalikud mälestused ja uhke ametinimetus puhas farss. Villem Rooda pole kunagi GRU ohvitserina töötanud. Alates 1950. aastatest kuni rajoonikoondiste laialisaatmisteni töötas ta hoopis Saaremaal ja Pärnu rajoonis traktoristina.

