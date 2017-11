"Üha suurem avatus on meie pikaajaline strateegia. Me ei kitsenda ega sulge oma uksi. Me lükkame need üha enam pärani," ütles Xi tippärimeeste kohtumisel.

Trump halvustas oma riigi "ühepoolset ja ebaõiglast" kaubavahetuse puudujääki Pekingiga, kuid ütles Xile, et ei pea Hiinat vastutavaks.

"Lõppeks, kes võiks süüdistada üht riiki teise riigi ees oma eeliste ärakasutamises oma kodanike hüvanguks," ütles ta allkirjastamistseremoonial.

Lepped sisaldavad muuhulgas näiteks Hiina sojaoa importi Ühendriikidesse ja suurprojekte veeldatud gaasi ekspordiga seoses Alaskast.