Sõitjat peksnud Tallinna bussijuht vallandati

Konflikti põhjustas see, et sõitjal oli kaasas mops, kellel polnud suukorvi. Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) laskis pärast asja uurimist bussijuhi töölt lahti, kirjutas Postimees.

"Bussijuhiga on vesteldud ja ka pardakaamera videod üle vaadatud. Bussijuht käitus täiesti valesti ning TLT taunib igati tema käitumist. Sellest lähtuvalt on bussijuhiga tööleping lõpetatud," ütles TLT pressiesindaja Urmas Tooming.

Tooming lisas, et koeri võib ühissõidukis vedada, kui nad on rihma otsas ning suukorvistatud, kuid kui väiksem koer on sõitja süles või vastavas kandekorvis või -kotis, siis ei ole suukorvi ega rihma vaja kasutada.