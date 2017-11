Riigikogu rahanduskomisjoni liige Priit Sibul (IRL) arvab, et tööjõumaksude jagamine tööandja ja töötaja vahel on arutamist väärt mõte.

"Tööjõumaksude jagamisest tööandja ja töövõtja vahel on ikka juttu olnud. Kui eelarve kontekstis võiks seda vaada tehnilise küsimusena on selge, et tegemist on väga olulise ja sisulise teemaga. Minu arvates on see igati kaalumist ja arutamist väärt mõte, mis aitab töötajatel senisest enam mõtetstada ka seda, mida maksurahaga tehakse," ütles Sibul ERR-ile.

"Kuivõrd tulumaks on juba täna töötaja maks, siis saame rääkida sotsiaalmaksust. Kindlasti tooks see muudatus kaasa laiema arutelu ka pensionide ja tervishoiu rahastamises," lisas ta.

Peagi Tallinna linnavalitsuses ettevõtlusvaldkonna abilinnapeana tööd alustav Riisalu ütles teisipäeval ERR-ile antud intervjuus, et tema hinnangul tuleks Eestis viia tööjõumaksud tööandjalt töötajale.

Ideed toetab ka reformierakondlasest rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd.