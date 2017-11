Kõva: Riisalu tahab tööjõumaksude ettepanekuga maksudest kõrvale hiilida

Riigikogu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees ja rahanduskomisjoni liige Kalvi Kõva ütles, et tööjõumaksude inimeste kanda jätmine on kantud üleskutsest hiilida maksudest kõrvale.

Peagi Tallinna linnavalitsuses ettevõtlusvaldkonna abilinnapeana tööd alustav Riisalu ütles teisipäeval ERR-ile antud intervjuus, et tema hinnangul tuleks Eestis viia tööjõumaksud tööandjalt töötajale. Ideed toetavad ka reformierakondlasest rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ja IRL-i kuuluv Priit Sibul.

Kalvi Kõva ütles ERR-ile, et ootab pealinna tulevaselt abilinnapealt märksa avaramat vaadet Eesti elule ja tema probleemidele. "Segasevõitu ettepanek jätta kõik tööjõumaksud inimeste endi kanda on ju kantud üleskutsest hiilida maksude maksmisest kõrvale või leppida ümbrikupalga saamisega," sõnas Kõva.

Kõva märkis, et isegi kui maksud laekusid riigieelarvesse endises mahus, siis sisulist muutust see kaasa ei tooks.

"Tegu on küünilise avaldusega olukorras, kus me räägime aastaid haigekassa rahanappusest ja alati ei jätku raha isegi selleks, et pakkuda parimat võimalikku ravi raskelt haigetele lastele. Kuidas tagada juhul, kui sotsiaalmaksu ja tulumaksu tasumine jääks sisuliselt tööl käivate inimeste südametunnistusele, nii tervishoiukindlustuse kui pensionikindlustuse toimimine, aga ka laiemalt see, et meie riik toimiks?" küsis Kõva.

"Et alles tähtsas ametis alustav Aivar Riisalu sellise mõttekäiguga välja tuli, on mulle suur pettumus. Loodetavasti suudab Keskerakonna esimees Jüri Ratas ta õigele reele suunata," ütles Kõva veel.