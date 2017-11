86-aastane Raúl Castro on lubanud pärast teist ametiaega võimust loobuda, vahendasid ERR-i teleuudised ja Reuters.

Kuuba võimud peavad kõiki opositsiooni esindajaid välisriikide käsilasteks, kelle eesmärk on valitsuse kukutamine. Eelmistel valimistel pääses paar opositsiooni esindajat kandideerima, aga nende sõnul kirjutasid võimud nende elulookirjeldusse, et nad on seotud revolutsiooni vastastega ja et neid rahastatakse välismaalt.

Nüüd üritas valimistel osaleda tuhandeid opositsiooni kandidaate, kuid ühelgi neist ei õnnestunud võimude poolt tekitatud takistuste tõttu oma kandidatuuri üles seada. Seega on 27 221 kandidaadi seas ainult võimuerakonna esindajad.

Osa kuubalasi ootab võimude põlvkonnavahetust ja loodab, et poliitika muutub avatumaks, osa aga ei ootagi mingeid muutusi, sest Castro jääks endiselt juhtima Kommunistliku Parteid, mis on riigi ainus seaduslik erakond.