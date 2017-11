Forcadelli ja veel viit Kataloonia parlamendi liiget, kes koos temaga neljapäeval Hispaania ülemkohtu ette astusid, süüdistatakse mässule õhutamises, mässus ja riigi raha väärkasutamises. Maksimaalne karistus nendes süüdistuspunktides süüdimõistmise korral võib olla 30 aastat vangistust.

Kohtunik otsustas ühtlasi konfiskeerida Forcadelli passi, määras neljale Kataloonia parlamendisaadikule 25 000 euro suuruse kautsjoni, mille tasumisel ühe nädala jooksul pääseksid nad vanglasse minekust. Lisaks vabastas ta vahi alt kuuenda saadiku, kelle hääl tegi 27. oktoobri iseseisvushääletuse võimalikuks, aga kes oli ise deklaratsioonile vastu.

Hispaania prokurörid viivad spiikri ja veel viie regionaalparlamendi juhtkonna liikme suhtes läbi kriminaaljuurdlust.

Neid kahtlustatakse iseseisvuse kuulutamise strateegia järgmises, enne kui Kataloonia parlament 27. oktoobril ametlikult iseseisvusdeklaratsiooni vastu võttis.

Hispaania konstitutsioonikohus tühistas deklaratsiooni kolmapäeval.

Prokurörid nõudsid kohtunik Pablo Llarenalt spiikrile ja teistele parlamendisaadikutele vangistust ilma kautsjoni vastu vabanemise võimaluseta.

Advokaatide sõnul püüdis Forcadell varem tunnistusi andes vanglasse minekut vältida, öeldes, et iseseisvusdeklaratsioon oli sümboolne. Advokaadi sõnul veedab spiiker öö vahi all, sest kohtuniku otsus tuli liiga hilja kautsjoni tasumiseks veel päeva jooksul. "Me kaebame otsuse edasi, sest see toetub argumentidele, millega me ei ole nõus," ütles Andreu Van den Eynde.

Spiikri pressiesindaja ütles neljapäeval, et Kataloonia parlamendi esinaisel ei olnud volitusi iseseisvushääletust takistada.

Eeluurimisvanglas ootavad Forcadelli ja tema liitlasi juba iseseisvusreferendumi korraldamisega seotud endised Kataloonia valitsusliikmed. Madridi kohus andis eelmisel nädalal käsu võtta kaheksa Kataloonia tagandatud presidendi Carles Puigdemonti endise valitsuse liiget vahi alla.

Puigdemont ise on koos veel nelja endise regionaalvalitsuse ministriga Belgias, kus nad astuvad järgmisel reedel kohtu ette. Kohus vaeb Puigdemonti ja endiste ministrite Hispaaniale väljaandmist vastavalt Madridi taotlusele.

Hispaania valitsus reageeris Kataloonia parlamendi iseseisvusdeklaratsioonile autonoomse piirkonna Madridi otsekontrollile allutamise, sealse valitsuse vallandamise ning uute Kataloonia parlamendi valimiste väljakuulutamisega 21. detsembriks.

Kataloonia elanikud on iseseisvuse küsimuses sügavalt lõhenenud, kuigi 1. oktoobri iseseisvusreferendumil, mille Hispaania keskvõim ebaseaduslikuks kuulutas ning millel puudus nõuetekohane rahvusvaheline vaatlemine, toetasid hääletamas käinud ülekaalukalt Kataloonia iseseisvumist.