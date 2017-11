Katri Raigi fraktsioon Narvas pöördub oma õiguste kaitseks kohtusse

Sügisel jõustunud seadusemuudatus kinnitab opositsioonile proportsionaalse esindatuse volikogu komisjonides ehk fraktsiooni Meie Narva esindajaid pidanuks komisjonide liikmete seas olema umbes neljandik. Narvat valitsev Keskerakond sellist muutust aga ei tunnista ja nii pääseski 36-st opositsiooni pakutud kandidaadist volikogu 12-sse komisjoni vaid kolm. Sealjuures Keskerakonna fraktsiooni liikmed ei varjagi, et tegemist on kättemaksuga.

„Nad korraldasid niivõrd ebainimliku valimiskampaania, loopisid Keskerakonda poriga. Nad ei suuda normaalselt töötada, suhelda ja mingeid ettepanekuid teha,” rääkis rahvusringhäälingu raadiouudistele keskerakondlasest linnavolinik Vladimir Butuzov. Samas ei suutnud ta meenutada konkreetseid solvanguid erakonna ja isiklikult tema aadressil.

Narva volikogu esimehe Aleksander Jefimovi sõnul esitas opositsioon oma kandidaadid elektroonselt, selle asemel et isiklikult komisjoni esimeeste ette ilmuda. „Peab rääkima ja dialoogi pidama. Kui te midagi soovite, siis tulge, teatage sellest. Need on nö e-riigi kõrvalmõjud.”

Fraktsiooni Meie Narva esimehe Katri Raigi sõnul on täiesti ootamatu, et opositsiooni karistatakse selle eest, et nad on julgenud praegust linnavalitsust kritiseerida. „Piinlik on ju see, et iga neljas Narva valija tegelikult näitas oma rahulolematust linnavõimuga ja nad ootavad uuendusi. Ja nendele inimestele, kes on nende valitud, tuleks anda võimalus oma mandaati ellu rakendada.”

Sestap ei jäägi fraktsioonil Raigi kinnitusel muud üle, kui pöörduda halduskohtusse. „Ja loodame, et halduskohus kohustab siis linnavolikogu võtma komisjonide koosseisu ka fraktsiooni Meie Narva liikmeid.” Kuna Meie Narva sai valimistel Narvas 23 protsenti häältest, peaks umbes veerandik komisjoni liikmete kohtadest kuuluma neile, leidis Raik.

Jefimovi sõnul on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus veel üsna värske ja praktika, sealhulgas kohtupraktika, näitab, kuidas seda õigesti tõlgendada.