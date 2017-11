Luik: Eesti kaalub panuse suurendamist Afganistanis

NATO-l on plaanis suurendada Afganistani missioonil osalevate sõdurite arvu umbes 3000 võrra, kuid kas ja milline saab olema Eesti täiendav panus, on veel lahtine.

Alliansi peasekretär Jens Stoltenberg ütles sel nädalal, et pool lisasõdurite arvust paneb välja USA ja teise poole ülejäänud NATO liitlased ning partnerriigid.

Brüsselis viibiv kaitseminister Jüri Luik ütles ERR-i ja BNS-i ajakirjanikule, et ta isiklikult peab tõenäoliseks, et Eesti mõnevõrra suurendab kohalolekut väljaõppemissioonile Afganistanis, aga mis numbritega ja mis viisil, seda kõike peab veel analüüsima.

"Lähen tagasi Tallinna, kus arutame ja kaalume meie võimalusi," sõnas kaitseminister.

"Eesti on Afganistanis tegelikult päris aktiivne. Meil on seal viis meest, kellest neli on nõunikud isetehtud miinide demineerimise asjus, mis on Afganistanis kahjuks endiselt väga suur teema," lisas ta.

NATO on Luige sõnul Afganistanis aktiivselt tegev. "Praegu on olemas ka uus Afganistani-strateegia, kus rõhutatakse seda, et lisaks regionaalsele lahendusele, poliitilisele toetusele on vaja tugevdada ka Afganistani vägede sõjalist toetust NATO poolt – nõunikud, instruktorid, kõikvõimalik muu toetus."

"Ja kui üldiselt need toetusnumbrid on päris kõrged, siis samas tõdeti ka kurba fakti, et üle 1000 mehe on sellest NATO miinimumnõudest veel puudu. Siin on väga palju üleskutseid, et riigid osaleksid aktiivselt nende vajaduste täitmisel," lausus Luik.