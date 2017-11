Leedu seimi juhtkond tahtis purjus saadikule politsei kutsuda

Seda kinnitas ajakirjanikele seimi aseesinaine Rima Baškenė. Tema sõnutsi ähvardab seimiliiget, kui saab kinnitust tema joove, umbusaldusavaldus.

Balsys soostus ühtlasi ajakirjanike ettepanekuga läbida alkoholitest, mis näitas, et tema veres on 1,82 promilli alkoholi.

"Tean, et ta soostus vabatahtlikult vere alkoholisisaldust mõõtma ja tunnistab, et see on lubamatu. Vaieldamatult ei tohi me sellist asja sallida ja ta ei tohi sellises seisus tööd teha," ütles ajakirjanikele seimi esimees Viktoras Pranckietis.

Samas rõhutas, et peab mõtlema, kuidas saadikut aidata, sest alkoholism on tõsine mure.

Balsys istub seimis juba teist tähtaega, varem oli ta presidendi nõunik ja ajakirjanik.