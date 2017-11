Rootsi ajalehe Dagens Nyheter kirjutab, et vähemalt 70 meelelahutustöötajat, kes on tegutsenud Tallink Silja laevadel, pole saanud laevafirmalt kokku lepitud tasu. Tegemist on esinejate ja lavatöölistega, kes töötasid laevadel Rootsi allhankija kaudu, ning Tallink Silja teatas, et nemad pole probleemist varem teadlikud olnud.