Eesti e-residendi kohalik ettevõte paistab silma ulmelise kasumiga

Ixellioni majandusaasta aruandest selgub, et poolt miljardit eurot ületava kasumi saavutas kõigest poolteist aastat tegutsenud Ixellion tänu omanike kapitali sissemaksetele ja aktsionäride panustele.

Alates 2015. aastast Eesti e-residendi staatust omav Sedino on Ixellioni omanik G.U.S Investments OÜ kaudu.

Ehkki valdusfirmade kasum ongi sageli käibest suurem, sest raha tuleb mujalt, näiteks varade ümberhindamisest, tütarettevõtete kasumi konsolideerimisest või muust sellisest, siis poolt miljardit eurot pidasid asjatundjad, kellega ERR konsulteeris, siiski ulmeliseks kasuminumbriks.

Aruandest selgub, et kui firma otsustaks maksta dividende võimaliku summa ulatuses ehk ligi 403 miljonit eurot, tuleks tal Eesti riigile tulumaksuna tasuda üle saja miljoni euro.

Antonio Sedino vastas ERRi küsimusele, kuidas niisugune kasuminumber on saavutatud, et Ixellion on valdusettevõte, kus aktsionärid on omandanud kapitali ja aktsiad, nii et kasumid kerkivad. Ettevõtte eesmärk on hoida tehnoloogiaettevõtete osalusi ja intellektuaalse omandi õigusi.

Ixellion tahab Eestis krüptoraha kaevandada

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits märkis Ixellioni veerandit miljonit eurot ületava kasuminumbri kohta, et ettevõtte tegevust puudutavat infot amet kommenteerida ei saa, sest see käib maksusaladuse alla.

Lii Müürisepp finantsinspektsioonist tõdes, et nemad uurivad ainult finantsteenuseid osutavaid ettevõtteid. Pelgalt asjaolu, et keegi teenib silmatorkavalt palju, seda ettevõtet inspektsiooni vaatevälja ei too.

Majandusministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda ütles, et selline kasuminumber kõlab usumatuna - tegu oleks hoobilt Eesti suurima kasumiga ettevõttega.

Sedino sõnul plaanib Ixellion alustada järgmisel aastal Eestis kaht projekti. Esimene neist on Refarm, kus kokku tuuakse kaks valdkonda: mullavaba põllumajandus ja krüptoraha kaevandamine.

"Meie väljakutse on luua virtuaalne torujuhe, kus iga protsessi kõrvalprodukti saab mõneks teiseks protsessiks efektiivselt taaskasutada, optimeerides niiviisi ressursikasutust ja projekti jätkusuutlikkust," kirjeldas itaallasest e-resident ettevõtte tulevikuplaane.

Refarmi projekti tutvustuses on kirjas, et tegu on uue lähenemisega põllumajandusele, kus energia ja raha suunatakse krüptoraha kaevandamisse, sellest tekkiv soojus aga mullavabasse põllundusse, mille puhul taimede juured ei asu mullas, vaid õhus, kus neid pihustatakse toitainetelahusega.

Projekti kirjelduse väitel on seesugune põllundus täiesti automatiseeritud ja lisaks ka pestitsiidivaba, sest taimed kasvavad siseruumides, kus puudub risk saastuda mullas elutsevate bakterite või seentega.

Eestisse investeerimise otsus sünnib peatselt

Krediidiinfost ilmneb, et veidi üle kuu aja eest on asutatud ka ettevõte Refarm OÜ, mille tegevusvaldkonnaks on märgitud muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused. Ettevõtte ainuomanik on Sedino.

Teine Ixellioni tuleval aastal alustatav projekt puudutab lennundustehnoloogiaid, täpsemini T-344 õppelennukite tootmist, kuid selle kohta ei soostunud Sedino rohkem teavet andma, viidates konfidentsiaalsusele.

Ettevõtja sõnul analüüsib Ixellion praegu olukorda, sest probleeme on nii Eesti pankade suhtumisega, kes ei ole nii tähtsate projektidega tegelemiseks piisavalt valmis, kui ka konsultantidega, kes nii keeruka ettevõtmisega toime tuleks.

"Otsustame selle kuu lõpuks, kas kinnitame investeeringud Eestisse või viime need üle mõnda teise riiki," sõnas Sedino, kiites Eestit kui ettevõtjasõbralikku riiki, mis on paraku suurte rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete jaoks veel mõnes aspektis ebaküps.

Asjatundja: krüptorahakaevanduse rajamine on täiesti teostatav

Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Asse Sauga ütles, et kuuleb sellisest plaanist esimest korda ning ei ole ka Antonio Sedinoga kokku puutunud, kuid puhtalt fakt, et krüptorahakaevandus Eestisse rajada, on täiesti teostatav.

"Kui seda hästi juhtida, siis seda kasumisse viia või kasmlikuna hoida on ka täiesti tehtav," tõdes ta.

Septembris kirjutas Geenius, et jaapanlased ehitavad Pakri poolsaarele krüptorahade kaevanduse ja investeerivad selleks mitu miljonit eurot. Sauga sõnul on meediast veel mõni Eesti krüptorahade kaevandus läbi käinud, kuid enamik sellega tegelejaid kas ei reklaami ennast või on väiksemas mahus ettevõtted.

"Teistes riikides, näiteks Šveitsi ühes suuremas kaevandusfarmis olen käinud. Need on täiesti toimivad asjad, midagi ebarealistlikku ei ole," kinnitas Sauga. "Toimivad ja toovad kasumit. Kas nüüd päris rikkaks sellega saab, on eraldi küsimus. Oleneb, kuidas riistvara juhtida, millist krüptoraha kaevandada ja mida krüptoraha kurss teeb. Eeldus on ka see, et seda kaevandust peab meeskond juhtima".

Eesti Pangast öeldi ERRile, et üksikute krüptoraha kaevandamise äriplaanide kohta nemad hinnanguid anda ei saa.

Ixellioni aktsiakapital on veidi üle viie miljoni euro ja omakapital 509,9 miljonit eurot. Maksuameti avalik andmestik tasutud maksude kohta näitab, et Ixellioni käive on tänavuse aasta kolme kvartali kokkuvõttes olnud 82 443 eurot, riiklike maksudena on ettevõte tasunud 2883 eurot ning tööjõumaksude ja -maksetena 1795,2 eurot. Töötajate arvu ei ole välja toodud.

Itaallasele kuulub Eestis arvukalt ettevõtteid

Uurides 1975. aastal sündinud Sedino muud äritegevust, ilmneb, et mehel on Eestis veel terve hulk ettevõtteid, millest enamik on asutatud viimase paari aasta jooksul ning mõned alles viimastel kuudel. Kõik need on registreeritud Tallinnas aadressil Narva maantee 5.

Eelmise aasta juunis asutatud Nordcap Consulting OÜ ei ole viimases kvartalis tasunud makse, kuid on eelmisel aastal saanud 992 578 eurot kasumit. Nordcapi mullune majandusaasta aruanne sedastab, et ettevõtte tegevus on endiselt alustamisel.

"Esimesed lepingud plaanitakse sõlmida 2017. aastal. Ettevõte tegeleb ärijuhtimise teenuse ja uute tehnoloogiate alaste nõustamistega. Ettevõttel on pidevad läbirääkimised Euroopa äriühingutega, et hakata nendega koostööd tegema turunduse valdkonnas," seisab aruandes.

Sales & Marketing OÜ on astutatud ligi poolteist aastat tagasi äritegevust abistavateks tegevusteks ning 3000-eurose käibe juures on mullune kasum olnud 2538 eurot. Viimase aja äritegevuse kohta krediidiinfost märki ei leia.

Sat@Sea OÜ asutati veebruaris 2016 satelliitsideteenuste osutamiseks. Viimases kvartalis ettevõte makse tasunud ei ole, kuid eelmisel aastal sai see 856 eurot kasumit ning käive oli ligi 231 000 eurot.

Alles 19. septembril asutatud Angel Equity International OÜ tegeleb Krediidiinfo andmetel muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamise, välja arvatud kindlustuse ja pensionifondidega.

Mitmed firmad reaalselt ei tegutse

Septembris 2016 astutatud Northern Line OÜ ei paista seni olevat reaalselt tegutsenud, sest puudub info nii käibe kui töötajate arvu kohta ning eelmise aasta kohta pole majandusaasta aruannet esitatud. Ettevõtte põhitegevusalaks on mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Aktiivset majandustegevust ei ilmne ka aasta eest asutatud Providencia Investments OÜ ja Tarugem OÜ andmetest. Neist esimene on registreeritud valdusfirmana ja teine peaks krediidiinfo andmetel tegutsega kaevandamist abistavates valdkondades.

Falcon & Partners OÜ tegevusvaldkonnaks on märgitud muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, välja arvatud kindlustus ja pensionifondid. Eelmisel aastal ettevõttel käivet ei olnud ning kahjum ulatus ligi 1900 euroni.

Juba mainitud G.U.S Investments OÜ, millele kuulub hiigelkasumi saanud Ixellion, ei ole viimases kvartalis makse maksnud, mullune majandusaasta aruanne on esitamata ning andmed puuduvad ka tänavuse käibe kohta.

Lisaks kuulub Sedinole Eestis veel ka Ixellion Technologies OÜ, aasta ja kaks kuud vana ettevõte, mille tegevusalaks on teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas. Selle firma müügitulu oli mullu null eurot, puhaskasum aga 650 238 eurot.

Ixellion Technologies'ist omakorda 53,3 protsenti kuulub Ixellion OÜ-le ning 46,7 protsenti Digibank OÜ-le, kuid viimase taga oleva tegeliku kasusaajana on Krediidiinfos välja toodud KRM Trustees MTÜ, mis omakorda viib Rauno Kuberi ja Argos Krachtini. Neist viimane on EVEA presidendi Kersti Krachti endine abikaasa ja äripartner, kes on olnud omastamissüüdistusega kohtu all, kuid sai tänavu aprillis Harju maakohtus õigeksmõistva otsuse.