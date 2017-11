Neljapäevase seisuga oli oma ID-kaardi sertifikaate uuendanud 180 000 inimest, neist 145 000 tegi seda oma arvutiga kauguuendamise teel ning 35 000 PPA büroodes. Nädala lõpuks uuendab oma ID-kaardi sertifikaadid hinnanguliselt 200 000 inimest.

"See tähendab, et kõik aktiivsed ID-kaardi kasutajad on oma kaardi sertifikaadid juba uuendanud või teevad seda kohe-kohe," ütles ettevõtlusminister Urve Palo.

Kui alul esines sertifikaatide uuendamisel tõrkeid, siis praegu läheb see sujuvalt. Väiksemaid probleeme on Maci kasutajatel, kuid need on Palo sõnul seotud aastaid uuendamata arvutitarkvaraga.

Palo sõnul näitab RIA statistika, et ID-kaartide sertifikaatide peatamine pole vähendanud ID-kaardi kasutusaktiivsust. Vastupidi, nädalavahetustel on see isegi varasemaga võrreldes kasvanud.

"RIA juhi sõnul on statistikast näha ka see, et kui eetris on näosaade või "Aktuaalne kaamera", siis sellele ajal kui esitatakse laule, tehti uuendusi vähem, aga reklaamipausi ajal hakati kohe rohkem uuendama. Sama oli ka "AK"-ga - kui saade lõppes, siis uuendajate arv kohe kasvas."

Palo sõnul on möödunud nädalavahetusest alates hakanud kasvama ka mobiili-ID kasutajate arv. Keskmiselt teeb mobiili-ID endale 500 inimest päevas ning kokku on Eestis juba ligi 150 000 inimest, kes selle endale on teinud.

Neljapäevaks on oma ID-kaardi sertifikaate uuendanud 10 protsenti e-residentidest ning uuesti on kasvanud ka nende ID-kaardi kasutamise aktiivsus.

Ettevõtlusministri sõnul on Eestis kokku 5000 e-teenust, mida pakub avalik või erasektor ning valdav osa neist toimib tõrgeteta. "Näiteks rahvastikuregistris on vaja veel teha väikeseid ponnistusi," sõnas Palo.