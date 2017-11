Mattis: strateegiline rivaal Venemaa rikub tuumajõudude lepingut

"Meil on tekkinud mitme aasta jooksul sügav arusaam, et Venemaa on rikkunud INF-lepingut samamoodi nagu nad on teinud Viini, Minski ja Helsingi lepete puhul," ütles Mattis NATO peakorteris pressikonverentsil.

USA ja Nõukogude Liit sõlmisid 1987. aastal INF-lepingu 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega rakettide arendamise keelustamiseks.

Ühendriikide kaitseminister ütles NATO kaitseministrite kahepäevase kohtumise teisel päeval ajakirjanikele, et liitlastel on üha suuremad kahtlused Venemaa tahte üle täita endale lepingutega võetud kohustusi. "Lepinguid sõlmides tuleb austada teiste riikide suveräänsust. Me kavatseme Venemaaga seda arutada," sõnas ta.

Ta nimetas 2014. aastat Euroopa julgeolekus veelahkmeks, mis kinnitas, et Venemaa on valinud NATO-ga strateegilise rivaliteedi.

Mattise sõnul arutasid katseministrid pikalt 2014. aastal alanud NATO kohanemisprotsessi uute julgeolekuväljakutsetega ning ministrid kuulutasid vajadust viia allianss vastavusse muutunud maailmaga.

"Liitlaste pühendumus NATO kohandamisele pole mulle kunagi varem nii suurt muljet avaldanud," lausus Mattis ja lisas, et ministrid lisasid alliansi traditsioonilistele eesmärkidele lisasime "laevateede ja sideliinide kaitsmise vajadusel Atlandil ning vägede tõhusa liigutamise Euroopas".

USA kaitseministri sõnul arutas ta kolleegidega ka Venemaa sekkumist liitlaste demokraatlikesse protsessidesse.