Euroopa Komisjon tahab muuta gaasidirektiivi, et sundida Gazpromi läbi rääkima Nord Stream 2 kasutamise tingimustes Euroopa Liidu reeglite alusel. Kui liikmesriigid muudatust toetavad, peaks seni poliitilisest vastutusest kõrvale hoidunud Berliin otsutama, kas taotleb Nord Streamile erandit, et Euroopa Liidu energeetikareeglitest mööda minna.

Eesti aeg Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana on vaikselt ümber saamas ja kuna viimasel kahel kuul on ürituste põhiraskus Brüsselis, tõmbab Eesti korraldusmeeskond tasapisi otsi kokku. Selle käigus meenutas logistikatiim, kuidas nad pidid Prantsusmaa presidendile korraldama spontaanse kohtumise Kultuurikatla kööginurgas, kuidas tähtsate külaliste võõrustamise ajal tuli korraldada päästeoperatsioon kajakapojale ning kuidas ministrite kohtumise ajal kadus ära elekter.

Võiks arvata, et poisid on tähelepanematud, kuid Akadeemiakeses ilmunud õpilasuurimuse tulemused näitavad sootuks muud. Tüdrukud hiilgavad mäluga, kuid poisid pigem tähelepanuga.

