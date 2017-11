Vene parlamendi liikmetele kehtestatud Euroopa Liidu sanktsioonid on äärmiselt ebameeldivad ja kui EL piirangud lõpetab, on Moskva valmis tühistama vastumeetmed, ütles föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov.

"Lubage mul ametlikult korrata, et me oleme valmis oma vastumeetmed tühistama niipea, kui EL loobub sanktsioonipoliitikast Vene parlamendiliikmetele. See juhtub samal päeval ja samal tunnil," ütles Kossatšov enne kohtumist Moskvat külastava EL-i delegatsiooni juhi Marcus Edereriga.

"Euroopa Liidu niinimetatud Vene-vastased sanktsioonid ei ole kunagi puudutanud meie suhete parlamentaarset mõõdet," lisas ta. "Tõsi, Vene parlamendiliikmetele on kehtestatud sanktsioonid ja Venemaa on rakendanud vastumeetmed, kuid meie hinnangul ei ole need sanktsioonid loogilised ega demokraatlikud ja on äärmiselt ebameeldivad."