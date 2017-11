Veel septembri lõpus uskus ettevõtlusminister Urve Palo, et riigi investeeringud tulevad ehitusturule ainult kasuks. Nüüd on ta meelt muutnud ja ütleb, et ka korterelamute rekonstrueerimiseks mõeldud 80 miljonit eurot järgmise paari aasta jooksul on rohkem kui ehitusturu võimekus.

Eesti Korteriühistute Liit on juba mitu kuud juhtinud tähelepanu sellele, et läbi SA KredEx jagatav korterelamute rekonstrueerimistoetus saab tänavu otsa. Sellel Euroopa Liidu eelarveperioodil oli rekonstrueerimistoetuseks mõeldud 102 miljonit eurot. Ühistute huvi oli aga oodatust suurem ja nüüd on kogu toetuseks mõeldud raha taotlustega kaetud. Niisiis palus liit riigil leida täiendavaid vahendeid, et need ühistud, kes on ettevalmistused juba ära teinud, saaksid ikkagi majad soojustatud.

Urve Palo tõdes aga vastuskirjas, et praegu riigil selleks raha pole. Ühtlasi lisas ta, et tänaseks on alustatud või alustatakse kokku 400 korterelamu rekonstrueerimist.

"Ehk järgmisel ja ülejärgmisel aastal tuleb rekonstrueerimisturule 80 miljonit eurot, mida on märkimisväärselt rohkem kui on ehitusturu võimekus," kirjutas Palo ning lisas, et seoses taotluste aktiivse laekumisega on nii projekteerimis- kui ka ehitustööde teostamise järjekorrad olnud tavapärasest pikemad.

"See on omakorda toonud kaasa mõningase hinnatõusu ja vähendanud potentsiaalset toetust saavate korteriühistute mahtu, mistõttu meetme jätkamiseni oleks mõislik jätta vähemalt aastane paus," kirjutas Palo kolmapäeval.

Samas on Urve Palo juba mõnda aega valmistanud ette üürielamute programmi, millest kohalikud omavalitsused saaksid taotleda aastas kuni 20 miljonit eurot. 28. septembril valitsuse pressikonverentsil ütles Palo, et see mõjub ehitusturule pigem hästi.

"Ma julgen siinkohal öelda, et kõik, kes räägivad sellest, et valitsus – ja eriti veel üürielamute programm – kuumendab turgu üle, väljendavad minu silmis oma poliitilist meelsust sellel teemal," ütles Palo.

Üürielamute programmi kaitstes lisas Palo, et ehitusturg on olnud viimased kaheksa aastat olnud väga madalal. "Seal on olnud aastaid hinnad väga madalad, väga väikesed ehitusturu mahud. Ma ei saa kindlasti olla nõus sellega, et see peaks niiviisi jätkuma,“ ütles Palo vähem kui poolteist kuud tagasi.