Terviseamet on viimastel aastatel uurinud 12 kahtlast ilusüstide pakkujat

Viimase kahe aasta jooksul on terviseamet algatanud 12 menetlust seoses ilusüstidega, mida on pakutud seaduses ette nähtud nõudeid eirates.

Kolmapäevases "Pealtnägijas" heideti valgust sellele, et arstidel tuleb üha enam ravida nurjunud iluprotseduuride tulemusi ning täitesüstide pakkujate hulgas on neid, kel puuduvad selleks baasteadmised ja vajalikud load.

Terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna juhataja Pille Saar vastas ERRi küsimusele, kui sageli amet selliseid asutusi kontrollib, et iga järelevalvejuhtum on erinev.

"On on nii kaebustele tuginev järelevalve kui ka ennetav või plaaniline. Ravimit sisaldavate ilusüstide tegijaid kontrollitakse regulaarselt. Viimase kahe aasta jooksul on meil olnud 12 menetlust, kus on selgunud puuduv tegevusluba või teenust on osutanud isikud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajana," lausus ta.

Saare sõnul on menetluse tagajärjel osa tegijaid end tervishoiuteenuste osutajate registristrisse ning osa teatanud ilusüstide tegevuse peatamisest.

Ametlikke kaebusi on viimase kahe aasta jooksul terviseametile laekunud kolm, nendest viimane oli seotud "Pealtnägija" looga. Samas tõi Saar välja, et terviseamet viis aasta eest läbi anonüümse veebiküsitluse, mille eesmärk oli saada ilusüstide teenust kasutanud inimestelt infot osutatud teenuse kvaliteedi ja protseduuri tulemuste kohta.

"Küsitlusele reageeris 135 vastajat. Üks küsimusest oli seotud protseduuriga rahuloluga. Protseduuri tulemustega olid alati rahule jäänud 68,9 protsenti küsitlusele vastanutest. Ligi neljandik ehk 26,7 protsenti oli tulemustega rahul, kuid mitte alati. Kaks osalejat ei jäänud tulemustega üldse rahule," tõi ta välja.

Juhul kui terviseamet tuvastab ilusüstide pakkuja, kellel selleks tegelikult voli ei ole, saab ta selle tegevuse peatada.

"Tegevusloata tegevus on ebaseaduslik majandustegevus," nentis Saar.

"Pealtnägijas" käsitletud juhtumitega seoses on tema kinnitusel alustatud järelevalvemenetlust.

Terviseamet paneb iluteenuste soovijaile südamele, et nad kontrolliksid enne, kas teenused või protseduurid on ikka ohutud. Tegevusloa olemasolu saab uurida terviseameti kodulehelt ning Saare sõnul on ka ameti ametnikud valmis inimesi abistama, kui nad vajaliku info leidmisel hätta jäävad.