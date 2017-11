Neljapäeval Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidega kohtunud Elroni juht Andrus Ossip ütleb, et rongipiletite hinnatõusu tingivad kaks uut väljumist, muuhulgas Tallinna-Narva ekspressrongi avamine.

Teatavasti kerkib tulevast aastast Tallinna lähirongidel piletihind 10-20 sendi võrra ning üle Eesti sõitvatel diiselrongidel kuni neli protsenti.

Tallinna-Tartu rongiliini näitel tähendab see pisut enam kui 40-sendist hinnatõusu. Ehkki Elroni jaoks tõusevad pea kaks korda raudteekasutustasud, maksab riik selle muutuse kinni.

Elroni juhatuse esimees Ossip ütleb, et piletihindu on vaja tõsta hoopis täiendavate väljumiste kompenseerimiseks. Nimelt lisatakse üks väljumine Tartu-Valga liinile ning lisaks pannakse korra päevas käima Tallinna-Narva ekspressrong.

"Rongi sõiduaeg hakkab olema kaks tundi ja viisteist minutit, mis on ikkagi oluliselt kiirem täna tavarongi liikumisest ja loomulikult ka võrreldes bussidega märkimisväärne ajavõit," lausus Ossip. Praegu sõidab rong Tallinnast Narva kahe tunni ja neljakümne minutiga.

Teine lisaväljumine võimaldab pärast kella seitset õhtul Tartust Valka saada. Küll aga tõdeb Andrus Ossip, et lõuna-eestlaste muret, kuidas saada mugavamalt Tartust Riiga, uus väljumine ei lahenda.

"Meie prioriteet ikkagi on meie reisijad, kes soovivad igapäevaselt seda rongi kasutada just Valga-Tartu lõigul," tunnistas Ossip.

Ühtlasi pole tegelikult kellelgi ülevaadet, kui palju Tartu-Riia rongiliini kasutataks. Nimelt on kõik analüüsid tehtud Tallinna-Tartu-Riia rongiliini kohta.

"Kui me peame Rail Balticut silmas, siis suure tõenäosusega enamik Tallinna piirkonna elanikke hakkavad kasutama Rail Balticu otse ja kiiremat ühendust. Nii et eelkõige me peame siis vaatama, et millised on Tartu-Riia rongiliikluse perspektiivid," lausus Elroni juht.

Andrus Ossip rääkis tänasel kohtumisel ka sellest, et aastane rongiga sõitjate arv on taas kord kasvanud. Küll ei saa 2017. aastal täis prognoositud 7,6 miljonit sõitu, kuid eelmise aasta 6,8 miljoni sõitjaga võrreldes võib tänavune kasv olla siiski kuni kuus protsenti.

Seda, kuidas võib rongisõitsjate arvu mõjutada majandusministri Kadri Simsoni plaanitud tasuta bussisõit, on Ossipi sõnul raske prognoosida. Näiteks Keila-Tallinna liinil võivad inimesed hakata eelistama busse.

Niisamuti on Ossipi sõnul keeruline hinnata, missugust mõju hakkab avaldama GoBusi otsus panna Tallinn-Tartu liinil käima päevas viisteist bussi mõlemal suunal.