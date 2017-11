Ratase sõnul Keskerakond eksliikmeid agaralt tagasi ei meelita

"Keskerakond ootab alati tublisid inimesi oma ridadesse. Neid, kes on olnud ja ka uusi inimesi. Kui lõbusalt vastata, siis näiteks spordis on nii, et mõnikord antakse tublisid mängijaid teistesse võistkondadesse ja siis tulevad nad kodumeeskonda tagasi," ütles Ratas neljapäeval ERR-ile.

ERR tundis huvi, et kas lisaks Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ridadest Keskerakonna Tallinna abilinnapea kohale tulnud endisele keskerakondlasele Aivar Riisalule on ka teisi Keskerakonda naasjaid.

Ratas ütles, et läbirääkimisi teiste keskerakondlastega tagasituleku osas pole käinud. "Need on inimeste vabatahtlikud otsused, kuid on selge, et paljud tublid inimesed on läinud Keskerakonnast ära."

Keskerakonnast Reformierakonda üle läinud Deniss Boroditš ütles, et sõbrad Keskerakonnast ikka kutsuvad teda naljaga pooleks tagasi, kuid tõsist ettepanekut pole tehtud. "Aga see on ikka igaühe enda otsustada, kus ta tahab oma poliitilist karjääri jätkata."