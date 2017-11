"Tuvastamine käib. Praeguseks on isikutuvastatud neli hukkunut: tüdruk, kaks naist ja mees. Otsime veel kahe hukkunu - mehe ja nooruki - sugulasi," ütles allikas Udmurtia kohtumedistsiini ekspertiisi büroost.

"Ühe õmblejanna asupaik on siiani tuvastamata," ütles allikas Udmurtia hädaabiteenistustest.

Varem teatati, et ööl vastu reedet tuli majavaringus kannatanute ja hukkunute sugulaste abikeskusesse mees, kes otsis maja esimesel korrusel asunud ateljees töötanud 35-aastast naist.

Mehe sõnutsi oli naise vahetus ja ateljee direktor just majast lahkumas, kui see kokku varises. Tema sõbratar ja direktor jäid hoonesse, vahetus jõudis majast välja.

Kohaliku päästeteenistuse pressiesindaja sõnul said päästjad teate varingust neljapäeval kella 14.45 ajal (Eesti aja järgi).

"Varises kokku Udmurtskaja tänav 261 asuva ühekskorruselise maja esimene trepikoda. Tegu on paneelmajaga, üheksa korrust, kuus trepikoda," selgitas kõneisik. "Võimalik, et rusude all on inimesi."

Kohaliku meedia teatel asub maja esimesel korrusel ka poode ning ühel sotsiaalmeedias avaldatud fotol on näha, et esimesel korrusel on ka mingi lastekeskuse silt.

Gaasiplahvatuse versiooni on RIA Novostile kinnitatud ka vabariigi juhi Aleksandr Bretšalovi administratsioonist. Võimud on kinnitanud seni vaid ühe inimese hukkumist, samuti on öeldud, et hoonest on evakueeritud umbes 500 inimest ja et kaks noort inimest sai vigastada.

Tegu on 27 aastat tagasi valminud kortermajaga, kuhu on sisse kirjutatud umbes 550 inimest.

Amatöörvideo, kus on näha ka plahvatust ja varingut.