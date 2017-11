Sotsiaalmeediasse fotosid ja videomaterjali postitanud inimeste sõnul varises kokku üks trepikoda, vahendas Interfax.

Kohaliku päästeteenistuse pressiesindaja sõnul said päästjad teade varingust kella 14.45 ajal (Eesti aja järgi).

"Varises kokku Udmurtskaja tänav 261 asuva ühekskorruselise maja esimene trepikoda. Tegu on paneelmajaga, üheksa korrust, kuus trepikoda," selgitas kõneisik. "Võimalik, et rusude all on inimesi."

Kohaliku meedia teatel asub maja esimesel korrusel ka poode ning ühel sotsiaalmeedias avaldatud fotol on näha, et esimesel korrusel on ka mingi lastekeskuse silt.

Hiljem kinnitas üks päästeteenistuse allikas Interfaxile, et sündmuskohalt on leitud vähemalt kaks surnukeha.

Gaasiplahvatuse versiooni on RIA Novostile kinnitatud ka vabariigi juhi Aleksandr Bretšalovi administratsioonist. Võimud on kinnitanud seni vaid ühe inimese hukkumist, samuti on öeldud, et hoonest on evakueeritud umbes 500 inimest.

Tegu on 27 aastat tagasi valminud kortermajaga, kuhu on sisse kirjutatud umbes 550 inimest.

Üks Interfaxi allikatest on öelnud, et rusude all on kuus inimest, kes on elus ja keda päästjad aidata üritavad.

Uudis on täiendamisel!