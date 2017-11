Putin: USA tahab kättemaksuks Venemaa valimistesse sekkuda

Riigipea hinnangul olevat see kättemaks selle eest, et Moskva sekkus 2016. aastal USA presidendivalimiste protsessi, vahendasid RIA Novosti ja Reuters.

Sekkumissüüdistused on Kreml järjekindlalt tagasi lükanud, kuid nii USA luurekogukond kui ka suur hulk juhtivaid poliitikuid on selles veendunud, samuti on Ühendriikides käimas mitu juurdlust, mille käigus uuritakse Venemaa sekkumise ulatust.

Samuti märkis Putin, et süüdistused, justkui toetaks Venemaa riiklikul tasandil sportlaste seas dopingu kasutamist, on samuti välja mõeldud selleks, et märtsikuiseid presidendivalimisi häirida. Dopinguskandaali tõttu on mitmed tuntud Vene sportlased saanud võistluskeelu, osa neist ka eluaegse.

"Üks asi, mis mind häirib: [Pyeongchangi] taliolümpia algab veebruaris ja millal on meie presidendivalimised? Märtsis," rääkis Putin. "On väga suured kahtlustused, et seda tekitatakse kellelegi selleks, et tekitada rahulolematust spordisõprade ja sportlaste seas."

Venemaa president tuletas ka meelde, et USA-l olevat spordiorganisatsioonides suur mõjuvõim. "Kättemaksuks meie väidetava sekkumise eest nende valimistesse, tahavad nad nüüd tekitada probleeme Venemaa presidendivalimistel," rõhutas Putin.

Putin pole küll presidendivalimistel kandideerimisest veel ametlikult teatanud, kuid analüütikud on nii osalemises kui ka võidus üsnagi üksmeelselt veendunud.

Reedel Vietnamis algaval APEC-i tippkohtumisel võib Putin kohtuda kahepoolselt ka oma USA kolleegi Donald Trumpiga, midagi lõplikku ja ametlikku pole selle kokkusaamise asjus siiski veel kokku lepitud.