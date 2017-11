Riigikogu vanematekogu soovib kõrgete teenistujate palgad lahti külmutada

Euroopa Komisjon tahab muuta gaasidirektiivi, et sundida Gazpromi läbi rääkima Nord Stream 2 kasutamise tingimustes Euroopa Liidu reeglite alusel. Kui liikmesriigid muudatust toetavad, peaks seni poliitilisest vastutusest kõrvale hoidunud Berliin otsutama, kas taotleb Nord Streamile erandit, et Euroopa Liidu energeetikareeglitest mööda minna.

Eesti aeg Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana on vaikselt ümber saamas ja kuna viimasel kahel kuul on ürituste põhiraskus Brüsselis, tõmbab Eesti korraldusmeeskond tasapisi otsi kokku. Selle käigus meenutas logistikatiim, kuidas nad pidid Prantsusmaa presidendile korraldama spontaanse kohtumise Kultuurikatla kööginurgas, kuidas tähtsate külaliste võõrustamise ajal tuli korraldada päästeoperatsioon kajakapojale ning kuidas ministrite kohtumise ajal kadus ära elekter.

Võiks arvata, et poisid on tähelepanematud, kuid Akadeemiakeses ilmunud õpilasuurimuse tulemused näitavad sootuks muud. Tüdrukud hiilgavad mäluga, kuid poisid pigem tähelepanuga.

Samas on võimalik, et osa parlamendiliikmeid esitab KRAPS-i muutmiseks põhiseaduskomisjonile veel ühe ettepaneku - tõsta ka nn presidendipalka, mille järel tõuseksid kõigi kõrgemate riigiteenijate töötasud. Osa riigikogu fraktsioone - näiteks EKRE ja Vabaerakond - oleksid sellele tuntavale ulatuslikule palgatõusule arvatavasti vastu.

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse (lühendatult KRAPS) muutmine tõusis päevakorda seoses justiitsministri algatusel valminud eelnõuga lisada KRAPS-i ka prokurörid ja tõsta riigi peaprokuröri palk kõrgemaks kui on õiguskantsleril, riigikontrolöril ja ministril. See ettepanek ilmselt parlamendi toetust ei saa.

Selle põhjuseks on kaheksa aasta eest ebaõnnestunult sõnastatud seadusesäte, mis ei arvesta põhiseaduslike institutsioonide juhtide, samuti seadusandliku ja täitevvõimu tipptegijate palkade indekseerimisel riigi üldist palkade tõusu ja tarbijahinna indeksi muutust. Varem ei ole parlamendierakonnad leidnud ka üksmeelt, kuidas seadust kohendada ning põhjuseks on olnud seadusandjate kartus sattuda avalikkuse meelepaha alla isegi väikese palgatõusuga.

Nii võrdus praeguse korra kehtima hakkamisel riigikogu liikme 3475-eurone kuupalk Eesti nelja keskmise palgaga, kuid nüüdne 3437 eurot on alla kolme keskmise palga. Veel üks näide: kui aastal 2013 oli spiikri palk 5346 eurot, siis nüüd on see 5288 eurot.

