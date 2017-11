Ilm kisub sajuseks ja tuuliseks

Mitu päeva Eestis rahumeelset ilma kujundanud kõrgrõhuala taandus kaugemale Venemaale ning Islandi lähedalt Norra mere põhjaosa kohale liikunud võimas madalrõhkkond saatis oma niiske lohu üle Skandinaavia Läänemerele.

Eestis läks läheneva lohu ees taevas pilve ning mõnes kohas tibutas vihma. Lõunasse pöördunud tuul kogus järk-järgult hoogu ning praeguseks ulatuvad puhangud sisemaal 12, rannikul 17-20 m/s. Merelt läheneb praegu Eestile ka tihedam sajuvöönd.

Eeloleval ööpäeval jääb meie ilma kujundav võimas madalrõhuala Norra merele pöörlema. Pöörisega seotud vihmane lohk liigub öösel üle Eesti. Päeval taandub sadu Venemaale ning lääne poolt esineb sajuhoogude vahel selgimisi. Tuul annab järele ning õhutemperatuur püsib plusspoolel.

Laupäeval areneb sama madalrõhuala lõunaservas Skandinaavias uus osatsüklon. Pööris süveneb ning selle serva mööda kaardub Eestisse nii niiskust kui külma. Tuul tõuseb taas tormiks ning päeval tuleb vihmaga koos ka lörtsi.

Eelolev öö on pilves ja vihmane. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti 17-20 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Hommik püsib Ida- ja Lõuna-Eestis vihmane, lääne ja loode pool on selgimisi ning sajuhooge on üksikutes kohtades. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.



Laupäeval on Eesti Lõuna-Skandinaaviast põhja-kirde suunas liikuva ja süveneva madalrõhkkonna lähedal. Lõunatuul tõuseb tormiks ning öösel saabub merelt tihe vihmasadu, mis päeval läheb nii mõneski kohas üle lörtsiks, kuna tsükloni serva mööda saabub Eestisse külmemat õhku. Nii öösel kui päeval on keskmiselt sooja 4 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Botnia lahe Soome rannikule. Eestis jääb vihma- ja lörtsihooge vähemaks ning tuul nõrgeneb järk-järgult. Öösel on sisealadel õhus 0 kraadist temperatuuri, päev toob sooja 4 kraadi ümber.

Uue nädala algus tuleb rõhkkondade kauges servas rahulikum ning mõnes kohas kerge sajuga. Öösel valitsevad miinuskraadid, päeval plussid.

Homne päev jääb suures plaanis kahe sajuse ja väga tuulise ilma vahele.