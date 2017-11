See saab võimalikuks koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga, mille arstid hakkavad patsientide ravikulgu jälgima.

Keemiaravi plaanitakse Ida-Viru keskhaiglas alustada tuleva aasta esimeses kvartalis.

Alguses on kavas hakata teenust osutama kord nädalas kümmekonnale patsiendile. Praegu on haiglas ehitamisel keemiaravi lahustamiskeskus.

"Me räägime ikkagi nendest patsientidest, kes põevad sellist kasvajat, mis on suurema esinemissagedusega: rinnavähk, kopsuvähk. Kindlasti need, kel on haruldased kasvajad või harva esinevad kasvajad, ei saa kohapeal ravi, vaid nad peavad minema onkoloogiakeskusesse," ütles Ida-Viru keskhaigla ülemarst.

Iga kolme nädala tagant keemiaravi saamiseks Tallinna sõitev kohtlanõmmelane Maret Käiss ütles, et kahju pole niivõrd sõitudele kuluvast rahast kui ajast. Kui Kohtla-Nõmmelt Tallinna edasi-tagasi sõiduks kulub neli tundi, siis Kohtla-Järvel käimiseks kuluks veidi rohkem kui pool tundi.

Ida-Virumaa vähihaigetel võib kodumaakonnas keemiaravi saamisel takistuseks saada vajadus raviarsti vahetada, sest esialgu hakkavad Kohtla-Järvel vastu võtma vaid Tartu Ülikooli kliinikumi onkoloogid.

Esimesena alustati Eestis väljaspool Tallinna ja Tartut onkoloogilist keemiaravi osutama kolm aastat tagasi Pärnus.